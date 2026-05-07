Beperelték James Cameront az Avatar miatt

A most 36 éves amerikai színésznő, Q'orianka Kilcher, azt állítja, hogy a rendező nem kapta meg a beleegyezését. James Cameron mégis felhasználta fiatalkori arcvonásait az egyik főszereplő képének megalkotásáház.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.07. 14:35
Módosítva: 2026.05.07. 14:41
Per indult el James Cameron filmrendező és a Walt Disney ellen, amelyben azt állítják, hogy Cameron egy akkor 14 éves színész, Q'orianka Kilcher arcvonásait használta fel az Avatar-filmek egyik főszereplőjének megformálásához – írja az NBCNews.

James Cameron. Fotó: AFP

A kereset, amelyet Kilcher kedden nyújtott be, azt állítja, hogy Cameron 2005-ben, 14 éves korában „kivette az arcvonásait” egy fényképről, amelyen Pocahontast alakította az „Új világ” című filmben, és utasította tervezőcsapatát, hogy ezt használják Neytiri karakterének alapjául – áll a perrel kapcsolatos közleményben.

James Cameron éveken át titkolózott

A panasz részleteket tartalmaz Cameron és produkciós csapata közötti interjúkból, amelyek név szerint említik Kilchert, és leírják, hogyan használták fel az ő képmását inspirációként a Zoe Saldaña által a képernyőn megformált kitalált karakterhez.

Ez az eset leleplezi, hogyan használta ki Hollywood egyik legbefolyásosabb filmese egy fiatal őslakos lány biometrikus identitását és kulturális örökségét, hogy rekordokat döntő filmes franchise-t hozzon létre – elismerés vagy kártérítés nélkül – egy sor szándékos, kifejezéstelen kereskedelmi cselekedettel

– áll a keresetben, amelyben szóvá teszik, hogy Cameron és csapata évekig eltitkolta az igazságot a karakter képe mögött álló ihletről: „Az eredmény egy rendkívül jövedelmező filmes franchise lett, amely szimpatizált az őslakosok küzdelmeivel, miközben csendben kihasználta a színfalak mögött rejlő valódi őslakos fiatalokat.”

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
