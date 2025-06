Szoboszlai miatt mennie kell Anglia hősének

Harvey Elliott volt az U21-es Európa-bajnokság legnagyobb sztárja, a Liverpool támadó középpályása hat meccsen öt gólt szerzett a Szlovákiában rendezett tornán. Noha most ő a hős, ennek ellenére Arne Slot nem őt, hanem Szoboszlai Dominikot tartja a csapat szempontjából jóval hasznosabbnak, nem beszélve arról, hogy a rekordösszegért igazolt Florian Wirtz is bőven előtte van a házi rangsorban. Ha Elliott játszani akar, akkor egy választása van: elhagyni a Liverpoolt.

Elliott hiába játszott pazarul az U21-es Eb-n, Szoboszlai helyét nem tudja megingatni Fotó: AFP

Szoboszlai a Vörösök középpályájának motorja, nélkülözhetetlen a letámadás alkalmazásánál

Elliott nagy peche, hogy éppen Szoboszlai posztriválisa a Liverpoolban, és Arne Slot egyértelműen a magyar játékost favorizálja, hiszen rajta áll vagy bukik például a letámadásos taktika sikere. Nem véletlen, hogy Szoboszlai lett a Liverpool alapembere és nem az U21-es Eb hőse, aki még arra sem apellálhat, hogy a magyar középpályás kiöregszik, hiszen ő is csak 24 éves. A gólveszélyessége a csatársorban is kamatoztatható lenne, ám ott meg Szalah, Wirtz, Gakpo és Luis Diaz áll előtte a rangsorban, ráadásul a Pool centert keres.

Harvey Elliott

értéke: 30 millió euró (Transfermarkt adatai alapján)

szerződésének lejárta: 2027. június 30.

2024–25-ös szezon

bajnokság: 18 meccs 1 gól 2 gólpassz

Bajnokok Ligája: 5 meccs 3 gól

FA Kupa: 2 meccs

Ligakupa: 3 meccs 1 gól 1 gólpassz

Összesen: 28 meccs 5 gól 3 gólpassz

játékperc: 821 perc

Elliott számára nem pálya az epizódszerep a bajnok csapatban

Amint az fentebb látható, Elliott csupán 18 bajnokin kapott lehetőséget, a kezdőcsapatba is csak elvétve került be. Ráadásul abban is hátrányban van Szoboszlaival szemben, hogy utóbbi képes akár védekező középpályásként is jó teljesítményre, addig az U21-es angol válogatott legjobbja azonban arra a posztra nem a legmegfelelőbb választás. Mindenesetre az U21-es Eb-n nyújtott kiváló teljesítménye segíthet csapatot találni a játékosnak – olyat, ahol kezdőként kaphat lehetőséget –, ugyanakkor a kivásárlási ára sem csökkent az elmúlt hetekben látott teljesítménye után. Már van is érdeklődő, hiszen az Európa-liga-győztes, BL-induló Tottenham szívesen látná a soraiban Elliottot.

