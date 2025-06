Kubatov Gábor bejelentette, jön a legújabb

Új korszak köszönt be a következő szezonban a Ferencváros focicsapatánál. Ahogy az lenni szokott az utóbbi időben, idén is teljes más mezgarnitúra érkezik a zöld-fehérekhez. A beszállító, a Macron megmaradt, őket látogatta meg most a Fradi elnöke, Kubatov Gábor.

A Fradi bajnokai új mezeket kapnak Fotó: MTI/Hegedűs Róbert

Az olasz sportszergyártó kiemelt projektjei között van a magyar klub, amely tavaly nyáron váltott márkát. Kubatov Gábor a videójában elárulta, már látta az új darabokat, s a drukkerek felkészülhetnek az utóbbi idők legszebb Fradi-mezére.

@kubatovgabor Megünnepeltük a 36. bajnoki címet a Macronnal, és láttam az új mezünket is. Annyit elárulhatok, hogy az elmúlt időszak legszebbje! ♬ Modern Sport Rock Trailer - 佚名

A Macron 2024-ben érkezett meg a Fradihoz, előtte 21 évig a Nike volt a Ferencváros partnere.