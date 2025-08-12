Megszületett a döntés, ennyi volt! Rossz hírt kaptak az NB I-es légiósok

Szabadlistára került az NB I-es Diósgyőr két légiósa is. A miskolci klub a honlapján közölte, hogy a továbbiakban nem számít a szlovén Rudi Pozeg Vancas és a bosnyák Sinisa Sanicanin játékára sem.

Az NB I-es Disógyőr a továbbiakban nem számít a szlovén Pozeg Vancas játékára sem Fotó: Domotor Csaba

Kovács Zoltán sportigazgató azzal magyarázta a döntést, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet új ajánlásaihoz alkalmazkodva a jövőben várhatóan sokkal kevesebb játéklehetőséghez jutnak a légiósoknak, megfelelő ajánlat esetén pedig távozhatnak a csapattól.

Ezzel szerettem volna időt biztosítani nekik, hogy még az átigazolási időszak lejárta előtt csapatot találjanak maguknak. De nemcsak távozók lesznek, hanem természetesen dolgozunk a keret további erősítésén is

- fogalmazott a sportigazgató.