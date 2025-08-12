Megszületett a döntés, ennyi volt! Rossz hírt kaptak az NB I-es légiósok

A továbbiakban nem számítanak rájuk. Szabadlistára tették az NB I-es légiósokat.
Szabadlistára került az NB I-es Diósgyőr két légiósa is. A miskolci klub a honlapján közölte, hogy a továbbiakban nem számít a szlovén Rudi Pozeg Vancas és a bosnyák Sinisa Sanicanin játékára sem.
Kovács Zoltán sportigazgató azzal magyarázta a döntést, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet új ajánlásaihoz alkalmazkodva a jövőben várhatóan sokkal kevesebb játéklehetőséghez jutnak a légiósoknak, megfelelő ajánlat esetén pedig távozhatnak a csapattól.
Ezzel szerettem volna időt biztosítani nekik, hogy még az átigazolási időszak lejárta előtt csapatot találjanak maguknak. De nemcsak távozók lesznek, hanem természetesen dolgozunk a keret további erősítésén is
- fogalmazott a sportigazgató.
Az szlovén válogatott Pozeg Vancas 57 bajnoki és 6 Magyar Kupa-meccsen lépett pályára a DVTK színeiben. A bosnyák Sanicanin pedig 29 bajnoki és 2 kupamérkőzésen szerepelt.
