Megszületett a döntés, ennyi volt! Rossz hírt kaptak az NB I-es légiósok

A továbbiakban nem számítanak rájuk. Szabadlistára tették az NB I-es légiósokat.

Szerző: B.
Létrehozva: 2025.08.12. 17:18
légiósok NB I Liga diósgyőr

Szabadlistára került az NB I-es Diósgyőr két légiósa is. A miskolci klub a honlapján közölte, hogy a továbbiakban nem számít a szlovén Rudi Pozeg Vancas és a bosnyák Sinisa Sanicanin játékára sem.

NB I
Az NB I-es Disógyőr a továbbiakban nem számít a szlovén Pozeg Vancas játékára sem Fotó: Domotor Csaba

Kovács Zoltán sportigazgató azzal magyarázta a döntést, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet új ajánlásaihoz alkalmazkodva a jövőben várhatóan sokkal kevesebb játéklehetőséghez jutnak a légiósoknak, megfelelő ajánlat esetén pedig távozhatnak a csapattól.

Ezzel szerettem volna időt biztosítani nekik, hogy még az átigazolási időszak lejárta előtt csapatot találjanak maguknak. De nemcsak távozók lesznek, hanem természetesen dolgozunk a keret további erősítésén is

 - fogalmazott a sportigazgató.

Az szlovén válogatott Pozeg Vancas 57 bajnoki és 6 Magyar Kupa-meccsen lépett pályára a DVTK színeiben. A bosnyák Sanicanin pedig 29 bajnoki és 2 kupamérkőzésen szerepelt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
