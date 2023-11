„Szurkolok, nehogy kirúgják" – barátjáért aggódik a magyar focilegenda

Edzőnk, Kuznyecov Szergej keménykezű, felkészült szakember, tudja, együttese melyik úton haladhat a legjobban. Védelmünk szilárd alapokon áll, és a támadásaink is átgondoltan, olykor látványosan épülnek fel. Kuznyecov jól látja át a meccsek fordulópontjait, ebből fakadóan például akkor cserél, amikor annak többnyire eredménye is lesz. Engem nem lepett meg, hogy például a Mezőkövesd ellen szakadó esőben is hatezren látogattak ki a pazar stadionunkba, mert nívós futballt láthattak