Kautzky Armand elárulta, hány évesnek érzi magát: „Ki kell maxolni!”

Lucia és Armand Krisztián nem követtek a pályán, de nincs ezzel semmi baj. Ők is a hívás után mentek, ahogy tettem annak idején jómagam is. A szüleim útját követtem, valósággal hívott magához ez a szakma, én pedig meghallottam a hívását és válaszoltam arra. Kicsit ez olyan volt, mikor a szamár elé kötik a répát. Ugyanezt éreztem, ment előttem valami, amit követnem kellett. Mivel a gyermekeim nem érezték a színjátszás hívását, ezért én nem is forszíroztam náluk. Armand Krisztián a Közszolgálati Egyetemre jár, ahol államtudományt tanul. Lucia pedig turizmus, vendéglátás területen hallgató, majd meglátjuk, hogy ez lesz-e az útja, vagy valami más