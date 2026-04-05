Chuck Norris halála: kamuhírek terjednek a körülményekről

Chuck Norris családja mindenkit arra int, hogy ne dőljenek be a félrevezető AI típusú tartalmaknak, amik a híres színész halálával kapcsolatosak. Chuck Norris március 19-én hunyt el, 86 éves korában.

Chuck Norris haláláról AI kamuhírek terjednek

Chuck Norris halálának körülményeiről AI-generált hírek terjednek

A világhírű színész családja arra int mindenkit, hogy legyenek óvatosak a mesterséges intelligencia által készített hamis információkkal teli hírekkel kapcsolatban. Ezek a hírek már elárasztották a közösségi oldalakat, rengeteg AI bejegyzés és videó kering az interneten. Chuck Norris családja szerdán közzétette véleményét ezzel kapcsolatban, másokat figyelmeztetnek.

Tudatában vagyunk annak, hogy Chuck halála óta számos mesterséges intelligencia által generált videó és bejegyzés kering az interneten, amelyek hamis és félrevezető információkat tartalmaznak a halálának körülményeiről, egészségi előzményeiről és arról, hogy kik voltak jelen a halálakor

- idézi a család bejegyzését a Life.hu. Kiemelték, hogy ezek az állítások nem valósak.

„Kérjük, ne higgyenek el és ne osszanak meg semmilyen információt, kivéve, ha azok közvetlenül a Norris családtól vagy a család hivatalos képviselőitől származnak.”

Olyan manipulált tartalmak is megjelentek a félrevezető képek között, mint például, hogy Jackie Chan, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Bruce Willis és Mel Gibson egy amerikai zászlóval letakart koporsó előtt állnak - holott ilyesmi nem történt.

A színész halála után derült ki, hogy Chuck Norris visszatér a képernyőre. Úgy bizony, nem írtuk félre! A másfél évvel ezelőtt forgatott, film utómunkálatai folynak épp, majd képernyőkre kerül a film, várhatóan jövő év elején.

A Zombie Plan producere - Shaked Berenson - elmondta, hogy Norris egy kémfőnököt alakít a történetben, a saját texasi ranchán zajlott a forgatás egy igazán bensőséges családias hangulatban.