„A magyar sport jövője a közös felelősségünk” - Összefogtak a fogyatékosságügyi sportszervezetek vezetői és sportolói!
Veszélybe kerülhet a hazai sporttámogatás rendszere.
Újra sikeres sportnemzetté vált Magyarország elmúlt évtizedben. Gyerekek százezrei sportolnak nap mint nap, egyesületek működnek, közösségek épülnek, és modern sportinfrastruktúra jött létre. Van olyan közéleti szereplő, aki szerint azonban: „Túl sok jut a sportra.” Ők megszüntetnék a hazai sporttámogatás rendszerét.
Ebben a veszély helyzetben indult el a sportpetíció, amelyhez Magyarország fogyatékosságügyi sportszervezeteinek vezetői és kiemelkedő sportolói együtt csatlakoztak: védeni kell a magyar sportot és a sportoló közösségeket! – fogalmaz az eselyunk.hu. – A kezdeményezés mögé felsorakozott Szekeres Pál európai parlamenti képviselő és Kósa Ádám fogyatékosságügyi államtitkár is, ezzel is jelezve: a magyar sport ügye mindenkihez szól, aki hisz a közösség erejében. A sportágak képviseletében csatlakozott:
- Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetségének (FODISZ) elnöke,
- a FODISZ főtitkára Vajtó Richárd,
- Dr. Tapolczai Gergely, a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége elnöke,
- Mező Boglárka, paralimpiai ezüstérmes, világbajnok és Európa-bajnok kard-, tőr- és párbajtőrvívó
Mező Boglárka hangsúlyozta: „a jövőben helyzet nemcsak a sportolókat, hanem a családokat, a gyerekeket és az edzőket is érintené, ezért most különösen fontos az összefogás.”
Csuri Ferenc, a Magyar Boccia Szövetség szövetségi kapitánya szerint: a magyar sport jövője a közös felelősségünk, és mindannyiunk feladata, hogy a sportolókat biztonságos és kiszámítható környezet vegye körül. A petícióhoz csatlakozott továbbá Urr Anita, a Magyar Paralimpiai Bizottság főtitkára, valamint Kajtár Dóra, siketlimpiai bronzérmes női sakkozó, jelezve, hogy minden sportoló közösség fontos része ennek az összefogásnak.
A kezdeményezés üzenete egyértelmű: meg kell őrizni a magyar sport értékeit, és biztosítani kell, hogy a fogyatékossággal élő sportolók, a fiatalok és az őket támogató szakemberek nyugodt környezetben fejlődhessenek.
Most mindenki tehet a magyar sport jövőjéért! Töltse ki és írja alá Ön is a petíciót: https://www.nemzetisport.hu/sportpeticio
