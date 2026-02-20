RETRO RÁDIÓ

„A magyar sport jövője a közös felelősségünk” - Összefogtak a fogyatékosságügyi sportszervezetek vezetői és sportolói!

Veszélybe kerülhet a hazai sporttámogatás rendszere.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.20. 11:05
Újra sikeres sportnemzetté vált Magyarország elmúlt évtizedben. Gyerekek százezrei sportolnak nap mint nap, egyesületek működnek, közösségek épülnek, és modern sportinfrastruktúra jött létre. Van olyan közéleti szereplő, aki szerint azonban: „Túl sok jut a sportra.” Ők megszüntetnék a hazai sporttámogatás rendszerét.

Veszélybe kerülhet a hazai sporttámogatás rendszere. Fotó: Sipos Barnabás Attila

Ebben a veszély helyzetben indult el a sportpetíció, amelyhez Magyarország fogyatékosságügyi sportszervezeteinek vezetői és kiemelkedő sportolói együtt csatlakoztak: védeni kell a magyar sportot és a sportoló közösségeket! – fogalmaz az eselyunk.hu. – A kezdeményezés mögé felsorakozott Szekeres Pál európai parlamenti képviselő és Kósa Ádám fogyatékosságügyi államtitkár is, ezzel is jelezve: a magyar sport ügye mindenkihez szól, aki hisz a közösség erejében. A sportágak képviseletében csatlakozott:

  • Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetségének (FODISZ) elnöke, 
  • a FODISZ főtitkára Vajtó Richárd, 
  • Dr. Tapolczai Gergely, a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége elnöke,
  • Mező Boglárka, paralimpiai ezüstérmes, világbajnok és Európa-bajnok kard-, tőr- és párbajtőrvívó 

Mező Boglárka hangsúlyozta: „a jövőben helyzet nemcsak a sportolókat, hanem a családokat, a gyerekeket és az edzőket is érintené, ezért most különösen fontos az összefogás.” 

Csuri Ferenc, a Magyar Boccia Szövetség szövetségi kapitánya szerint: a magyar sport jövője a közös felelősségünk, és mindannyiunk feladata, hogy a sportolókat biztonságos és kiszámítható környezet vegye körül. A petícióhoz csatlakozott továbbá Urr Anita, a Magyar Paralimpiai Bizottság főtitkára, valamint Kajtár Dóra, siketlimpiai bronzérmes női sakkozó, jelezve, hogy minden sportoló közösség fontos része ennek az összefogásnak.

A kezdeményezés üzenete egyértelmű: meg kell őrizni a magyar sport értékeit, és biztosítani kell, hogy a fogyatékossággal élő sportolók, a fiatalok és az őket támogató szakemberek nyugodt környezetben fejlődhessenek.

Most mindenki tehet a magyar sport jövőjéért!  Töltse ki és írja alá Ön is a petíciót:  https://www.nemzetisport.hu/sportpeticio

 

 

