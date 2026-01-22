Megtalálta a mennyországot – állítja a tudós: tényleg a fejünk felett van!

Dr. Michael Guillen, a Harvard egyetem korábbi fizika professzora, aki a fizika, a matematika és a csillagászat doktora, azt állítja, hogy a meglévő tudományos elméletek alapján kiszámolta és megtalálta a mennyországot.

Egy tudós azt állítja: megtalálta a mennyországot (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció!)

Megtörtént a lehetetlen? Egy tudós állítja, hogy megtalálta a mennyországot

A tudomány és a teológia ritkán találkozik, ám most dr. Michael Guillen mindkét tábor elismerését elnyerheti azon kijelentésévek és annak magyarázatával, miszerint sikerült pontosan meghatároznia a mennyország helyét. Elárulta, hogy az univerzum nemcsak tágul, hanem a távolabbi objektumok gyorsabban távolodnak tőlünk. Ezt a széles körben elfogadott elméletet az amerikai csillagász, Edwin Hubble megfigyelései alapján fogalmazták meg.

Hubble kutatásaira hivatkozva dr. Guillen így nyilatkozik:

Elméletileg egy olyan galaxis, amely 273 milliárd trillió mérföldre van a Földtől, másodpercenként 186 000 mérföld sebességgel mozogna, ami a fénysebességnek felel meg.

Dr. Guillen hozzátette, hogy ezeknek a hihetetlenül távoli és gyorsan mozgó égitesteknek a helyzetét Kozmikus Horizontnak nevezik. Ezen a határon túl további galaxisok léteznek, de fényük még nem érte el a Földet, és a gyorsuló kozmikus tágulás miatt egyes régiók olyan gyorsan távolodnak, hogy örökre láthatatlanok maradnak. Ez azt jelenti, hogy az csillagászok számára létezik egy végső határ, amelyen túl már nem tudnak vizsgálatokat folytatni, függetlenül attól, milyen fejlett teleszkópokat építünk a jövőben.

A legjobb csillagászati megfigyeléseink, valamint Einstein speciális és általános relativitáselmélete azt mutatják, hogy az idő megáll a Kozmikus Horizonton. Ezen a különleges távolságon, odafent a mély, mély, mély űrben nincs múlt, jelen vagy jövő. Csak az időtlenség létezik.

Dr. Guillen szerint ez az időtlen tér a megfigyelhető univerzum határain túl valójában a mennyország helye.

„Tudósként értem a definíciók fontosságát. A Biblia szerint a mennyország legalacsonyabb szintje a Föld légköre. A középső szint az űr. A legmagasabb szint, amiről beszélünk, az Isten lakóhelye. Tényleg a fejünk felett van!”