Megszólalt a NASA arról, hogy a Föld elveszítheti a gravitációját

A NASA megcáfolt egy vad összeesküvés-elméletet, amely az utóbbi időben elterjedt a közösségi médiában. A bizarr elmélet azt állítja, hogy augusztus 12-én, pontosan a greenwichi középidő szerint 14:33-kor (nálunk 15:33-kor) a Föld hét másodpercre elveszíti a gravitációját.

Bizarr elmélet kezdett terjedni, ami miatt még a NASA is megszólalt. (Képünk illusztráció) Fotó: Forrás: Pexels

Az elmélet hívei szerint ezt a titkot egy Project Anchor nevű NASA-dokumentum fedte fel, amelyet állítólag 2024 novemberében szivárogtattak ki. A katasztrófa szerintük legalább 40 millió halálesetet okozna. Természetesen mindez hatalmas vitát indított. Egyesek az fejtegették, hogy miért van neve, konkrét dátuma és költségvetése a dokumentumnak, míg mások már előre félnek.

Megtörte a csendet a NASA bizarr elméletről

A NASA szakértői végleg lezárták az ügyet, rámutatva arra, hogy ez az őrült elmélet alapvetően félreérti a gravitáció működését.

A Föld nem fogja elveszíteni a gravitációját 2026. augusztus 12-én. A bolygónk gravitációját, vagyis a teljes gravitációs erejét, a tömege határozza meg. Az egyetlen módja annak, hogy a Föld elveszítse a gravitációját, az lenne, ha a Föld rendszere, a mag, a köpeny, a kéreg, az óceánok, a felszíni vizek és a légkör együttes tömege csökkenne.

- magyarázta a NASA egyik szóvivője.

Az összeesküvés-hívők állításaival ellentétben az interneten tavaly december előtt egyáltalán nincs nyoma semmilyen kiszivárgott dokumentumnak vagy a Project Anchor említésének.

Nem ismert, hogy pontosan honnan indult meg a teória

Bár az összeesküvés pontos eredete ismeretlen, az egyik legkorábbi utalás egy @mr_danya_of nevű Instagram-felhasználótól származik.

2026. augusztus 12-én a világ hét másodpercre elveszíti a gravitációt. A NASA tud róla. Készülnek, de nem mondják el miért.

- írta egy hosszú bejegyzésében.

Azt állította, hogy ez a katasztrófa 40 millió ember halálát, infrastruktúra-pusztulást, több mint tíz évig tartó gazdasági összeomlást és tömegpánikot okozna.

A poszt szerint a zavarokat ütköző fekete lyukak által keltett gravitációs hullámok metszéspontja okozná. A bejegyzés állítólagos részleteket is közölt a Project Anchor-ból, miszerint annak költségvetése 89 milliárd dollár, és föld alatti bunkerek építéséért felelős.