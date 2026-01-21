Megszólalt a NASA arról, hogy a Föld elveszítheti a gravitációját
Egy vad elméletet kaptak fel a közösségi médiában, miszerint a Föld elfogja veszíteni gravitációját 7 másodpercre. A hírek hallatán többen is megijedtek, így megszólalt a NASA is.
A NASA megcáfolt egy vad összeesküvés-elméletet, amely az utóbbi időben elterjedt a közösségi médiában. A bizarr elmélet azt állítja, hogy augusztus 12-én, pontosan a greenwichi középidő szerint 14:33-kor (nálunk 15:33-kor) a Föld hét másodpercre elveszíti a gravitációját.
Az elmélet hívei szerint ezt a titkot egy Project Anchor nevű NASA-dokumentum fedte fel, amelyet állítólag 2024 novemberében szivárogtattak ki. A katasztrófa szerintük legalább 40 millió halálesetet okozna. Természetesen mindez hatalmas vitát indított. Egyesek az fejtegették, hogy miért van neve, konkrét dátuma és költségvetése a dokumentumnak, míg mások már előre félnek.
Megtörte a csendet a NASA bizarr elméletről
A NASA szakértői végleg lezárták az ügyet, rámutatva arra, hogy ez az őrült elmélet alapvetően félreérti a gravitáció működését.
A Föld nem fogja elveszíteni a gravitációját 2026. augusztus 12-én. A bolygónk gravitációját, vagyis a teljes gravitációs erejét, a tömege határozza meg. Az egyetlen módja annak, hogy a Föld elveszítse a gravitációját, az lenne, ha a Föld rendszere, a mag, a köpeny, a kéreg, az óceánok, a felszíni vizek és a légkör együttes tömege csökkenne.
- magyarázta a NASA egyik szóvivője.
Az összeesküvés-hívők állításaival ellentétben az interneten tavaly december előtt egyáltalán nincs nyoma semmilyen kiszivárgott dokumentumnak vagy a Project Anchor említésének.
Nem ismert, hogy pontosan honnan indult meg a teória
Bár az összeesküvés pontos eredete ismeretlen, az egyik legkorábbi utalás egy @mr_danya_of nevű Instagram-felhasználótól származik.
2026. augusztus 12-én a világ hét másodpercre elveszíti a gravitációt. A NASA tud róla. Készülnek, de nem mondják el miért.
- írta egy hosszú bejegyzésében.
Azt állította, hogy ez a katasztrófa 40 millió ember halálát, infrastruktúra-pusztulást, több mint tíz évig tartó gazdasági összeomlást és tömegpánikot okozna.
A poszt szerint a zavarokat ütköző fekete lyukak által keltett gravitációs hullámok metszéspontja okozná. A bejegyzés állítólagos részleteket is közölt a Project Anchor-ból, miszerint annak költségvetése 89 milliárd dollár, és föld alatti bunkerek építéséért felelős.
A felhasználó a következő bejegyzésében egy teljesen kitalált történetet mesélt el arról, hogy 2019-ben 600 ember eltűnt az alaszkai Portlock városából. Más posztokban az illető azt állította, hogy dolgozott a Google-nél, egy halottasházban, egy krematóriumban, egy hospice-ban, valamint, hogy pszichiáter és kriminológus is.
Mindezek a részletek láthatóan elkerülték azoknak az embereknek a figyelmét, akik egyszerűen lemásolták az eredeti bejegyzés szövegét, és továbbterjesztették azt a közösségi médiában. Ahogy az összeesküvés terjedt, más felhasználók további részletekkel egészítették ki a történetet. Ennek ellenére ezeknek a bonyolult állításoknak semmiféle valós alapjuk nincs. Bár a gravitációs hullámok valóban léteznek, és fekete lyukak ütközésekor keletkeznek, nem fogja a Föld elveszíteni a gravitációját miattuk - írta a Daily Mail.
