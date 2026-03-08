Ukrán újságírónő robbantott: Brüsszelből indulhatott a pénz az aranykonvojban – személyesen Zelenszkijnek szánhatták

Súlyos állítással robbantotta fel az ukrán aranyszállítmány botrányát egy ukrán újságírónő, Diana Panchenko: szerinte a Magyarországon lefoglalt több tízmillió dollárnyi készpénz és arany közvetlenül Brüsszelből indulhatott útnak, és személyesen Volodimir Zelenszkijnek szánták. Ha mindez igaz, akkor az ügy nemcsak pénzmosási botrány lehet, hanem nemzetközi politikai ügy, amely akár az Európai Unió legfelsőbb köreiig is elérhet.

Diana Panchenko ukrán újságíró, aki szerint a pénzt Brüsszelből küldték az ukrán elnöknek, hogy beavatkozzon a magyar választásokba / Forrás: Facebook

„Brüsszelből küldték Zelenszkijnek”

Mint ismert, a magyar hatóságok két páncélozott járművet állítottak meg, amelyekben 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany volt. A rejtélyes konvoj Ausztriából Ukrajnába tartott, és hét ukrán állampolgárságú katona kísérte. A magyar hatóságok pénzmosás gyanúja miatt vizsgálódnak, miközben Kijev szerint egy bankközi pénzszállításról volt szó.

A Mandiner beszámolója szerint az ukrán újságíró, Diana Panchenko súlyos állítással állt elő. Forrásaira hivatkozva azt mondta:

A Magyarországon lefoglalt pénzt Brüsszelből küldték Volodimir Zelenszkijnek.

Panchenko szerint a pénz nem egyszerű szállítmány, hanem politikai célokat szolgálhatott.

Az újságíró állítása szerint a pénzt magyarországi politikai befolyásolásra szánhatták, például tüntetések vagy politikai akciók finanszírozására. A közösségi médiában azt írta, hogy az egyik „keringő verzió” szerint a lefoglalt mintegy 80 millió dollárnyi készpénz és aranyBrüsszelből érkezett, és Zelenszkijnek adták volna át, hogy azzal avatkozzon be a magyar politikába a választások során.

Az ügy körül egyre több a kérdőjel:

Miért szállítottak ekkora összeget készpénzben?

Miért titkosszolgálati és katonai háttérrel rendelkező személyek kísérték a konvojt?

kísérték a konvojt? Valóban volt-e politikai célja a pénznek.

A hivatalos vizsgálatok még tartanak, bár szinte bizonyos, hogy sem Brüsszel, sem Kijev nem fogja megerősíteni a Panchenko által felvetett állításokat, de ha mégis bebizonyosodik, hogy a gyanúnak van alapja, akkor a dagadó botrányból nagyon súlyos nemzetközi politikai ügy válhat.



