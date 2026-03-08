Az ukrán háborús maffia állhat a rejtélyes ukrán aranyszállítmány mögött
Egyre dagad a botrány az ukrán aranyszállítmány körül.
Titokzatos pénzszállítmány, dollármilliók és volt titkosszolgák, ráadásul most újabb fordulatot vett az ukrán aranyszállítmány ügye. Két amerikai oknyomozó újságíró szerint ugyanis komoly kérdéseket vet fel az a hatalmas pénz- és aranyszállítmány, amelyet a magyar hatóságok kapcsoltak le. A történetről videóban beszéltek, amely azóta futótűzként terjed az interneten. A Magyar Nemzet által is közzétett videóban amerikai újságírók arról beszélnek: rendkívül szokatlan, hogy ekkora összeget készpénzben és aranyban szállítsanak Európán keresztül.
Ukrán háborús maffia állhat a háttérben
Az amerikai újságírók szerint az ilyen műveletek gyakran titkosszolgálati vagy politikai hátterű pénzmozgásokhoz kapcsolódnak, azaz nagy valószínűséggel az ukrán háborús maffia áll a háttérben.
Milyen tranzakciókhoz használnak készpénzt?
– teszi fel a kérdést a videóban az egyik újságíró, majd így folytatja:
Nyilván olyanokhoz, amelyek után nem akarsz nyomot hagyni. Terrorizmus, merényletek, drogok, szabotázs, embercsempészet, ezeknek a kifizetése mind készpénzben történik.
Mint ismert, a magyar hatóságok két pénzszállító járművet állítottak meg, amelyek Ausztria felől érkeztek és Ukrajna felé tartottak. A járművekben hatalmas vagyon lapult:
Mintegy 40 millió dollár, 35 millió euró, valamint 9 kilogramm arany.
A konvoj tagjai között hét ukrán állampolgár volt, köztük egy volt ukrán titkosszolgálati tábornok és más katonai háttérrel rendelkező személyek.
A magyar hatóságok pénzmosás gyanúja miatt indítottak vizsgálatot, a konvoj tagjait pedig később kiutasították az országból.
Érthetetlen: Miért készpénz?
A két amerikai újságíró szerint tehát a történet egyik legfurcsább eleme, hogy az összeg nem banki átutalással, hanem fizikai formában történt. Normál banki tranzakcióknál ugyanis ilyen nagyságrendű összegek esetében digitális átutalás történik. A készpénzes szállítás inkább olyan esetekben jellemző, amikor az a cél, hogy a pénz eredetét vagy felhasználását nehéz legyen nyomon követni.
A konvoj ügye azóta komoly diplomáciai vitát is kiváltott. Ukrajna szerint a pénz egy állami bankhoz tartozott, és teljesen legális szállítmány volt.
A magyar kormány viszont több kérdésre is választ vár:
- Miért kellett ekkora összeget készpénzben szállítani?
- Miért voltak a konvojban titkosszolgálati és katonai múltú személyek?
- Pontosan mi volt a pénz végső célja?
Már azt is tudjuk, hogy a konvoj kitérőt is tett. Felmerül a kérdés, hogy hol akarták pontosan elkölteni a pénzt, és kinek az érdekében? A háttérben ezen okok miatt is az ukrán háborús maffia ténykedése sejlik fel. A történet így továbbra is tele van rejtélyekkel, és könnyen lehet, hogy az amerikai újságírók videója csak az első fejezete egy sokkal nagyobb botránynak.
