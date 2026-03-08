Az ukrán háborús maffia állhat a rejtélyes ukrán aranyszállítmány mögött

Titokzatos pénzszállítmány, dollármilliók és volt titkosszolgák, ráadásul most újabb fordulatot vett az ukrán aranyszállítmány ügye. Két amerikai oknyomozó újságíró szerint ugyanis komoly kérdéseket vet fel az a hatalmas pénz- és aranyszállítmány, amelyet a magyar hatóságok kapcsoltak le. A történetről videóban beszéltek, amely azóta futótűzként terjed az interneten. A Magyar Nemzet által is közzétett videóban amerikai újságírók arról beszélnek: rendkívül szokatlan, hogy ekkora összeget készpénzben és aranyban szállítsanak Európán keresztül.

A lefoglalt ukrán szállítmány / Forrás: MN

Ukrán háborús maffia állhat a háttérben

Az amerikai újságírók szerint az ilyen műveletek gyakran titkosszolgálati vagy politikai hátterű pénzmozgásokhoz kapcsolódnak, azaz nagy valószínűséggel az ukrán háborús maffia áll a háttérben.

Milyen tranzakciókhoz használnak készpénzt?

– teszi fel a kérdést a videóban az egyik újságíró, majd így folytatja:

Nyilván olyanokhoz, amelyek után nem akarsz nyomot hagyni. Terrorizmus, merényletek, drogok, szabotázs, embercsempészet, ezeknek a kifizetése mind készpénzben történik.

Mint ismert, a magyar hatóságok két pénzszállító járművet állítottak meg, amelyek Ausztria felől érkeztek és Ukrajna felé tartottak. A járművekben hatalmas vagyon lapult:

Mintegy 40 millió dollár, 35 millió euró, valamint 9 kilogramm arany.

A konvoj tagjai között hét ukrán állampolgár volt, köztük egy volt ukrán titkosszolgálati tábornok és más katonai háttérrel rendelkező személyek.

A magyar hatóságok pénzmosás gyanúja miatt indítottak vizsgálatot, a konvoj tagjait pedig később kiutasították az országból.

Érthetetlen: Miért készpénz?

A két amerikai újságíró szerint tehát a történet egyik legfurcsább eleme, hogy az összeg nem banki átutalással, hanem fizikai formában történt. Normál banki tranzakcióknál ugyanis ilyen nagyságrendű összegek esetében digitális átutalás történik. A készpénzes szállítás inkább olyan esetekben jellemző, amikor az a cél, hogy a pénz eredetét vagy felhasználását nehéz legyen nyomon követni.

A konvoj ügye azóta komoly diplomáciai vitát is kiváltott. Ukrajna szerint a pénz egy állami bankhoz tartozott, és teljesen legális szállítmány volt.