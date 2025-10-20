RETRO RÁDIÓ

Hol tart most a „világ legszebb lánya” a vírusként terjedő hírnév és a viták után?

Egykoron ő volt a világ legszebb kislánya, ma már inkább a színészetre koncentrál. Édesanyját akkoriban negatív kritikák érték, amiért erőlteti a kislányt és a modellkedést.

2025.10.20.
Kislány volt, amikor elkezdett modellkedni a ma már 19 éves modell. A „világ legszebb kislányának” nevezték, amikor édesanyja fotókat készített róla, aztán pedig jöttek a negatív kritikák és a vádaskodások. Ma már inkább a színészetre koncentrál a modellkedés mellett.

Már kislány korában is a legnagyobb divatházakkal dolgozott együtt Fotó: Instagram/kristinapimenova

A kislányból igazi felnőtt nő lett

Egy orosz modell és színésznő, aki már gyerekként világhírnévre tett szert – ám korai sikerei komoly vitákat és bírálatokat is váltottak ki. Édesanyját sokan azzal vádolták, hogy szexualizálja a lányát a közösségi médiában megosztott képeivel. Kristina Pimenovát mindössze kilencévesen nevezték el „a világ legszebb kislányának”. Világoskék szemei és hosszú, szőke haja pillanatok alatt meghódították az internetet – ám sokan zavarónak, sőt nyugtalanítónak találták a kislányról készült fotókat. Kristina már háromévesen modellkedni kezdett, de az igazi áttörést az hozta meg, amikor édesanyja, Glikeriya Pimenova képeket kezdett róla posztolni a közösségi médiában - olvasható a Mirror cikkében.

A posztok hatalmas visszhangot váltottak ki, az anya pedig kritikák kereszttüzébe került: sokan azzal vádolták, hogy túl felnőttes helyzetekben és pózokban mutatja meg a lányát. Glikeriya azonban védelmébe vette magát, mondván, hogy Kristina minden mozdulata természetes, még a tengerparti képeken is. 

Meg vagyok győződve arról, hogy minden fotója teljesen ártatlan. Soha nem kérem, hogy vegyen fel bizonyos pózokat, sőt, ő nem is szereti, ha fényképezem, ezért mindig gyorsan dolgozom, amikor nem figyel

– mondta 2014-ben a Mail Online-nak. 

A negatív kommentek azonban nem akadályozták meg Kristinát abban, hogy már kislányként a divatvilág legnagyobb neveivel dolgozzon együtt – köztük a Vogue, az Armani, a Burberry és a Dolce & Gabbana is szerepelt a megbízói között.

Ma a moszkvai születésű, 19 éves fiatal nő színiiskolában tanul, és már több orosz filmben is feltűnt, köztük The Russian Bride, Secret Neighbour és Creators: The Past című produkciókban. A korai hírnévről Kristina ma is pozitívan beszél. A Daily Mail-nek adott interjúban így emlékezett:

A modellkedés természetesen jött az életembe. Gyerekként csak annyit gondoltam: ‘Próbáljuk ki.’ Fogalmam sem volt, mi ez pontosan – inkább játéknak tűnt. Aztán barátokat szereztem, utaztam, és valahogy minden olyan természetes volt

Kristina ma is modellkedik, de a színészetre összpontosít leginkább. Instagram-bemutatkozásában mindössze ennyi áll: „Ne feledd: a szépség belülről fakad.”

 

