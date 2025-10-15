Letartóztatták a sebészt: megengedte 12 éves lányának, hogy belefúrjon a páciens koponyájába
Az eset névtelen panaszok után került nyilvánosságra. Ártatlannak vallotta magát az idegsebész.
Egy idegsebészt letartóztattak, miután állítólag megengedte 12 éves lányának, hogy egy műtét során lyukat fúrjon egy beteg koponyájába. Az eset 2024. január 13-án történt, amikor egy 33 éves férfit súlyos baleset után, traumás agysérüléssel szállítottak az osztrák dGraz Regionális Kórházba. A műtétet egy vezető orvos és egy másik doktor végezte, de segédkezett egy rezidens idegsebész is, aki magával vitte lányát a műtőbe.
Az ügyészség szerint a beavatkozás végén az anya a lányának adta a fúrót, és hagyta, hogy az a szonda számára lyukat készítsen. Az ügyész, Julia Steiner az osztrák Kurier lapnak elmondta, hogy a nő később azzal dicsekedett, hogy a lánya most hajtotta végre „első nőgyógyászati méheltávolítását”. Az eset névtelen panaszok után került nyilvánosságra. Bár maga a műtét sikeres volt, Steiner szerint az eset hihetetlen tiszteletlenséget tanúsít a beteggel szemben, és a veszély nem becsülhető alá – írja a Mirror.
A védelem szerint azonban a lány valójában nem fúrt. Bernhard Lehofer ügyvéd azt mondta, hogy a műtétet felügyelő orvos végig teljesen kontrollálta az eszközt.
A gyerek nem fúrt, ugyanakkor nem volt jó ötlet bevinni a lányt a műtőbe, de az anya már majdnem két éve viseli a tett következményeit.
Michael Kropiunig ügyvéd, aki a másik orvost képviseli, kijelentette, hogy ügyfele nem tudta pontosan, hány éves a lány.
Megengedte, hogy a kislány a kezét az ő kezére tegye, miközben a fúrót működtette, de ez nem releváns a büntetőeljárás szempontjából
– mondta.
Ártatlannak vallotta magát az orvos és az idegsebész
Az idegsebész és az orvos kedden a grazi keleti járásbíróságon jelent meg, és mindketten ártatlannak vallották magukat kisebb testi sértés vádjában. A doktor elmondta, hogy kolléganője a műtét végén kiment telefonálni, amikor a gyermek megkérdezte, segíthet-e. Állítása szerint engedélyt kért az anyától, majd megengedte a lánynak, hogy a kezét az övére tegye, miközben ő irányította a fúrót.
Az anya azt vallotta, hogy lánya azért akart vele tartani, mert egész nap a kórház egyik irodájában tanult. Engedte neki, hogy megnézze a műtétet, de nem látta tisztán, mi történt a fúrás pillanatában.
Hátul álltam, és elterelte valami a figyelmemet
– mondta állítólag.
Amikor megkérdezték, miért próbálta rávenni kollégáját, hogy hallgasson az ügyről, azt felelte: „Meg akartam védeni őt.” Az esetet Stefan Wolfsberger, a kórház idegsebészeti osztályának vezetője egy névtelen levélből ismerte meg. „Nem akartam elhinni” – mondta.
Az ügy tárgyalását december 10-re halasztották, hogy szakértők is tanúvallomást tehessenek a bíróságon.
