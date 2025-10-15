RETRO RÁDIÓ

Letartóztatták a sebészt: megengedte 12 éves lányának, hogy belefúrjon a páciens koponyájába

Az eset névtelen panaszok után került nyilvánosságra. Ártatlannak vallotta magát az idegsebész.

Metropol
Létrehozva: 2025.10.15. 17:32
Egy idegsebészt letartóztattak, miután állítólag megengedte 12 éves lányának, hogy egy műtét során lyukat fúrjon egy beteg koponyájába. Az eset 2024. január 13-án történt, amikor egy 33 éves férfit súlyos baleset után, traumás agysérüléssel szállítottak az osztrák dGraz Regionális Kórházba. A műtétet egy vezető orvos és egy másik doktor végezte, de segédkezett egy rezidens idegsebész is, aki magával vitte lányát a műtőbe.

Ártatlannak vallotta magát az idegsebész.
Az ügyészség szerint a beavatkozás végén az anya a lányának adta a fúrót, és hagyta, hogy az a szonda számára lyukat készítsen. Az ügyész, Julia Steiner az osztrák Kurier lapnak elmondta, hogy a nő később azzal dicsekedett, hogy a lánya most hajtotta végre „első nőgyógyászati méheltávolítását”. Az eset névtelen panaszok után került nyilvánosságra. Bár maga a műtét sikeres volt, Steiner szerint az eset hihetetlen tiszteletlenséget tanúsít a beteggel szemben, és a veszély nem becsülhető alá – írja a Mirror.

A védelem szerint azonban a lány valójában nem fúrt. Bernhard Lehofer ügyvéd azt mondta, hogy a műtétet felügyelő orvos végig teljesen kontrollálta az eszközt. 

A gyerek nem fúrt, ugyanakkor nem volt jó ötlet bevinni a lányt a műtőbe, de az anya már majdnem két éve viseli a tett következményeit.

Michael Kropiunig ügyvéd, aki a másik orvost képviseli, kijelentette, hogy ügyfele nem tudta pontosan, hány éves a lány. 

Megengedte, hogy a kislány a kezét az ő kezére tegye, miközben a fúrót működtette, de ez nem releváns a büntetőeljárás szempontjából

– mondta.

Ártatlannak vallotta magát az orvos és az idegsebész

Az idegsebész és az orvos kedden a grazi keleti járásbíróságon jelent meg, és mindketten ártatlannak vallották magukat kisebb testi sértés vádjában. A doktor elmondta, hogy kolléganője a műtét végén kiment telefonálni, amikor a gyermek megkérdezte, segíthet-e. Állítása szerint engedélyt kért az anyától, majd megengedte a lánynak, hogy a kezét az övére tegye, miközben ő irányította a fúrót.

Az anya azt vallotta, hogy lánya azért akart vele tartani, mert egész nap a kórház egyik irodájában tanult. Engedte neki, hogy megnézze a műtétet, de nem látta tisztán, mi történt a fúrás pillanatában. 

Hátul álltam, és elterelte valami a figyelmemet

– mondta állítólag.

Amikor megkérdezték, miért próbálta rávenni kollégáját, hogy hallgasson az ügyről, azt felelte: „Meg akartam védeni őt.” Az esetet Stefan Wolfsberger, a kórház idegsebészeti osztályának vezetője egy névtelen levélből ismerte meg. „Nem akartam elhinni” – mondta.

Az ügy tárgyalását december 10-re halasztották, hogy szakértők is tanúvallomást tehessenek a bíróságon.

 

