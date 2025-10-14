„A futás segített a mellrákkezelés után”

Moira Jordan 29 éves korában esett át dupla masztektómián, és azt szeretné, hogy minden fiatal fel tudja ismerni, ha valami nincs rendben a testével. 2023 márciusában, miután az egyik mellén csomót érzett, tripla pozitív mellrákot diagnosztizáltak nála. A délkelet-londoni középiskolai tanár a Royal Parks Félmaratont futotta, hogy pénzt gyűjtsön a CoppaFeel nevű, fiatalokra fókuszáló brit mellrák-jótékonysági szervezet számára. Hangsúlyozta, hogy az iskoláknak fontos szerepük van abban, hogy a fiatalok megtanulják felismerni a testi és mentális változásokat.

Olyan gént hordozott, ami növeli a mellrák kockázatát – Fotó: Freepik

Jordan rákkal kapcsolatos diagnózisa hét évvel azután következett, hogy kiderült, hogy hordozza a BRCA gént, amely növeli a mell- és petefészekrák kockázatát. Édesanyját 2015-ben diagnosztizálták petefészekrákkal a BRCA génmutáció miatt. Bár Jordan azt tervezte, hogy 30 éves korában megelőző műtétet végeztet, a rák hamarabb jelentkezett.

A diagnózis után termékenységi kezelést kapott, majd nyolc kemoterápiás kört, dupla masztektómiát és rekonstrukciót, valamint 15 sugárkezelést. A következő évben további 14 kemoterápiás kezelésre került sor, és orvosi menopauzába helyezték. Jordan szerint ez volt élete legnehezebb időszaka, amikor a kortársai utaztak, emlékeket gyűjtöttek és családot alapítottak, ő pedig kezeléseken ment keresztül – írja a BBC.

Az elmúlt években annyi időt töltöttem kórházakban, hogy teljesen másokra lettem utalva, és teljesen elveszítettem a függetlenségemet és az önbizalmamat – most ez a lehetőségem, hogy mindent visszaépítsek, amit elvesztettem.

Közel kétévnyi folyamatos kórházi kezelés után Jordan a Guy’s Hospital gyógytornaprogramjával kezdte visszaépíteni fizikai és mentális erejét. A futás újraindítása segített visszanyerni függetlenségét és önbizalmát. A félmaratont 16 000 emberrel együtt teljesítette, amit életének új mérföldkövének tekintett. Kiemelte, hogy a CoppaFeel egyik legfontosabb eredménye, hogy a mellvizsgálat oktatása bekerült a középiskolák tantervébe. Becca-Jayne Schofield, a szervezet képviselője elmondta, hogy évente körülbelül 2400 nőt diagnosztizálnak 49 éves kor alatt mellrákkal az Egyesült Királyságban, és fiatalok számára nincs rutinszerű szűrőprogram. Éppen ezért fontos, hogy a fiatalok megtanulják ellenőrizni magukat, és orvoshoz forduljanak, ha rendellenességet tapasztalnak.