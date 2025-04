Helybe ment a pofonért Házasság első látásra Szabi

Nem hagyja veszni a Házasság első látásra című realityvel jött népszerűséget Szolnoki Szabolcs. Bár a gyémántkereskedő a műsor elején és a végén is igent mondott Juditnak, azóta elvált a sminkestől. TikTok-oldalán azonban napról-napra új, nem ritkán provokatív tartalommal jelentkezik. Elég csak visszagondolni Baukó Évának intézett beszólására... Most viszont Mr. Szabi helybe ment a pofonért.

Mr. Szabi helybe ment a pofonért (Fotó: TV2)

Sokan mondják, hogy hasonlítok valami színészre, hollywoodi, nem tudom, A-listás sztárokhoz, de leginkább Johnny Bravo az, aki olyan, mint én

– jelentette ki friss TikTok-videójában Szabi.

S hogy kicsoda Johnny Bravo?

„A Johnny Bravo amerikai televíziós rajzfilmsorozat, amelyet a Hanna-Barbera készített, és egész estés rajzfilm is készült belőle, Johnny Bravo Goes to Bollywood címmel. (...) Johnny Bravo egy rendkívül izmos, a kinézetére sokat adó, önmaga szerint macsó férfi. Minden nőt el akar csábítani, de ez sosem jön neki össze. Rendszerint még a leggyengébb nőszemély is képes egy pofonnal leállítani.”

– írja a Wikipédia. Úgy tűnik, Mr. Szabi az általa említett képregényfigura jellemzésének csak az első mondatáig jutott. A folytatás ismeretében párhuzamot állítani önmagával igazi öngól.