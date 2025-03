Mesébe illő történettel rukkolt elő közösségi oldalán a Házasság első látásra című reality sztárja, Szolnoki Szabolcs. A gyémántokkal és más drágakövekkel kereskedő üzletember monte-carlói kalandját osztotta meg, ahol, mint mondja, mesés borravalóval indított a bejáratnál, majd odabent mesés nyereményt gurított. Egy szép összeget tett fel az 1-esre a rouletten, mellyel 35 ezer eurót (14 millió forint) nyert.

Hazugsággal vádolták meg Judit egykori férjét. Mr. Szabi stílusosan reagált (Fotó: TV2)

Mr. Szabi szavaiból kiderült, tudta, mikor kell abbahagyni a játékot, felállt az asztaltól, elment táncolni és nem költötte el a nyereményt. A nem mindennapi történetet azonban nem mindenki hitte el, sőt, egy hozzászóló hazugsággal vádolta meg Judit egykori férjét.

„Nagyon jól hangzik, kár, hogy a roulette-ben nincs jackpot, és minden szám – persze ha az úgynevezett inside bet-et vesszük alapul, ugyanannyit fizet: 35x. A másik probléma, hogy a normál asztaloknál, amikor utoljára voltam, 200 € a legmagasabb tét egy számra, ami ugye 7000€ találat eseten, most azért megnéztem, 500€ a hivatalos oldalon, de az – szerintem – a salon prive, amiben egészen biztos vagyok, hogy nem engednek be legalább gold vagy afölött, vagy anélkül, hogy váltanál legalább 100 ezer € előre. Felteszem, nem is vagy egy «profi» játékos, szóval kizárhatjuk a lehetőségét egy komplett maximum betnek is (már a 200€ tétnél is 59.400 € fizet ), szóval elég bullshit szaga van a sztorinak. Bocs”

– írta egy hozzászóló.

Szolnoki Szabolcs stílusosan válaszolt. Ezt írta: „Tesa, ez Monte-Carlo, 1000 eurós tétem volt, 35 x szorzó... Kérdés van?”

Majd szavai mellé az alábbi videómontázst osztotta meg az Instagram-oldalán: