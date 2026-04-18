Most már hivatalos: Pete Mitchell visszatér, érkezik a Top Gun harmadik része

A Paramount hivatalosan is bejelentette, hogy Tom Cruise visszatér a Top Gun-sorozatba. A film még előkészületek alatt áll, de egy biztos: Pete Mitchell visszatér.

Visszatér a Top Gun, Tom Cruise-t újra Pete Mitchell szerepében láthatják a rajongók

A Top Gun: Maverick hatalmas sikere után újabb folytatással térnek vissza

A Paramount Pictures a CinemaConon tartott prezentációja során erősítette meg a hírt, ahol a stúdió vezetői elárulták, hogy a következő rész munkálatai már megkezdődtek. Jerry Bruckheimer producer, aki mind az 1986-os eredeti film, mind a 2022-es folytatáson dolgozott, a harmadik film gyártásában is részt vesz.

A Top Gun 3 hivatalosan is fejlesztés alatt áll, a forgatókönyv már készül, és Tom Cruise és Jerry Bruckheimer ismét összeállnak

- nyilatkozta Josh Greenstein a Paramount filmstúdió társelnöke csütörtökön.

Bár a cselekmény konkrét részleteit egyelőre titok fedi, a harmadik film valószínűleg Maverick történetét folytatja az előző filmben bemutatott fiatalabb pilótákkal, amely világszerte közel 1,5 milliárd dolláros bevételt hozott, és 2022 egyik legnagyobb sikere lett.

A második filmben Pete Mitchell visszatér, hogy kiképezzen egy új generációt a haditengerészet elit pilótáiból egy veszélyes küldetésre, amelynek célja egy erősen védett uránlétesítmény megsemmisítése.

Igen, sokféle történeten gondolkodunk és beszélgetünk, arról, mit tehetnénk és mi lehetséges. 35 évembe került, mire kitaláltam a Top Gun: Maverick-et, szóval mindazok a dolgok, amelyeken dolgozunk, a Days of Thunder-ről és a Top Gun: Maverick-ről szólnak

- nyilatkozta Tom Cruise 2025-ben.

Christopher McQuarrie, aki a Top Gun: Maverick forgatókönyvét társszerzőként jegyzi, korábban már utalt egy harmadik film lehetőségére: „Már tudom, mi lesz az. (...) A lényeg az, hogy kitaláljunk egy ötletet, ami ismét egy új kihívásnak tűnik. Valami, ami olyan módon nyitja meg a történetet, hogy egyszerűen nem tudod elengedni. És szerintem ez az ötlet nagyon ambiciózus” - idézte Christopher McQuarrie szavait a Ladbible.