„Utálom ezt mondani, de nekünk végünk” - Brad Pitt és Tom Cruise összeverekedett

Felkavaró videó terjed az interneten, amiben Brad Pitt és Tom Cruise ökölcsapását látni, miután Pitt kiakad, hogy Cruise megölte Jeffrey Epsteint. A videó hamar elterjedt az interneten, és hatalmas aggodalomra ad okot.

A felkavaró videó mögött egy új AI program áll

A vírusként terjedő videóban a két sztár egy tetőn verekedik – a cselekmény szerint Pitt dühös Cruise-ra, mert az megölte Jeffrey Epsteint, aki „túl sokat tudott az oroszországi műveletükről”. A videót a Seedance 2.0 segítségével készítették, egy újonnan megjelent AI eszközzel, amelyet a TikTok kínai anyavállalata, a ByteDance fejlesztett ki.

Utálom ezt mondani. Nekünk vége.

- ez volt a véleménye Rhett Reese, a "Deadpool & Wolverine" forgatókönyvírójának, amikor meglátta a deepfake videót, amelyben Tom Cruise és Brad Pitt szerepel.

Az OpenAI Sora programjához hasonlóan a Seedance 2.0 is egyre több aggodalmat kelt az AI-videógenerátorok szerzői jogi szabályok megsértése miatt. Ez elég volt ahhoz, hogy a Motion Picture Association (a szervezet nem szívesen nyilatkozik nyilvánosan AI-kérdésekben) reagáljon, amelynek elnöke és vezérigazgatója, Charles Rivkin a P6H-nak küldött nyilatkozatában így fogalmazott:

Egyetlen nap alatt a kínai Seedance 2.0 mesterséges intelligencia szolgáltatás hatalmas mértékben jogosulatlanul használt fel amerikai szerzői jogi védelem alatt álló műveket. Azzal, hogy olyan szolgáltatást indított, amely nem rendelkezik érdemi védelemmel a jogsértések ellen, a ByteDance figyelmen kívül hagyja a jól bevált szerzői jogi törvényeket, amelyek védik az alkotók jogait és több millió amerikai munkahely alapját képezik. A ByteDance-nek haladéktalanul be kell szüntetnie jogsértő tevékenységét.

Az eszköz csütörtök reggel hivatalosan is bemutatásra került az Egyesült Államokban, miután az elmúlt héten felkavarta a kínai közösségi médiát. A felhasználók remixeket is közzétettek a Bosszúállók: Végjáték című film kulcsfontosságú csatájáról, amelyben Thanos bocsánatot kér azért, hogy elpusztította az univerzum felét, valamint egy másikról, amelyben Godzilla és Optimus Prime küzd egymással.