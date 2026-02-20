Idegenvezetők Világnapja: te mennyire ismered a világ szépségeit? – Kvíz

Február 20-án az idegenvezetőket ünnepeljük, hiszen az ő világnapja van ma. Az olcsó és gyakori járatokkal mi is egyre több helyre eljutunk és a világ egyre több tája válik ismertté számunkra. A városok megállás nélkül fejlődnek. A világ számos nagyvárosa intenzív felhőkarcoló-építési projektekkel alakítja át látképét, a hatalom és technológiai fejlődés szimbólumaként. De van olyan ország, amelyik egy teljes városnyi területet telített be másolatokkal. Nagy port kavart, mikor 1:1-es méretben teljes pontossággal született meg egy gyönyörű táj mása, több ezer kilométerre az eredetitől. Más országokban pedig már szinte nyoma veszett a 15. századi birodalomnak.

Az art déco stílusban épült Cascade Jereván egyik fő nevezetessége(Fotó: Shutterstock/ LARISA DUKA)

A jeles nap alkalmából itthon február 20-23. között, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében ingyenes, 60-90 perces városi sétán vehetünk részt Budapesten és Magyarország más városaiban. Az izgalmas sétákat többek között a zsidó negyedben, a Bástya park környékén szervezik meg, de a Csepel Autó Gyártmánymúzeumba is ellátogathatunk. A programra az Iparkamara oldalán lehet jelentkezni.

Lássuk, mennyit ismersz fel az „eldugott” városok közül!