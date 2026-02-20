RETRO RÁDIÓ

Idegenvezetők Világnapja: te mennyire ismered a világ szépségeit? – Kvíz

Mennyire ismered a turisták által ritkábban látogatott helyeket? A kvízünkben bemutatjuk a rejtett gyöngyszemeket, azokat a városokat, ahova érdemes még ellátogatni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.20. 18:15
idegenvezetők világnapja nagyvárosok kvíz

Február 20-án az idegenvezetőket ünnepeljük, hiszen az ő világnapja van ma. Az olcsó és gyakori járatokkal mi is egyre több helyre eljutunk és a világ egyre több tája válik ismertté számunkra. A városok megállás nélkül fejlődnek. A világ számos nagyvárosa intenzív felhőkarcoló-építési projektekkel alakítja át látképét, a hatalom és technológiai fejlődés szimbólumaként. De van olyan ország, amelyik egy teljes városnyi területet telített be másolatokkal. Nagy port kavart, mikor 1:1-es méretben teljes pontossággal született meg egy gyönyörű táj mása, több ezer kilométerre az eredetitől. Más országokban pedig már szinte nyoma veszett a 15. századi birodalomnak.

Az egyik legősibb főváros, amelyet csak nemrég fedeztek fel a turisták.
Az art déco stílusban épült Cascade Jereván egyik fő nevezetessége(Fotó:  Shutterstock/ LARISA DUKA)

A jeles nap alkalmából itthon február 20-23. között, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében ingyenes, 60-90 perces városi sétán vehetünk részt Budapesten és Magyarország más városaiban. Az izgalmas sétákat többek között a zsidó negyedben, a Bástya park környékén szervezik meg, de a Csepel Autó Gyártmánymúzeumba is ellátogathatunk. A programra az Iparkamara oldalán lehet jelentkezni.

Lássuk, mennyit ismersz fel az „eldugott” városok közül!

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. A középkori hangulatáról híres város egyre több turistát vonz. A csatornák a 12–15. században települést az egyik leggazdagabb kereskedelmi központtá. Tudod melyik városról van szó?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. A Cascade nem csupán egy lépcsősor, hanem egy hatalmas szabadtéri művészeti tér is egyben. A mészkőből épült monumentális lépcsőrendszer a várost köti össze a magasabban fekvő negyedekkel. Te tudod melyik főváros gyönyörű látványa vár minket a tetejéről?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. A város különlegessége, hogy modern toronyházak és hagyományos építmények egymás mellett léteznek, jól mutatva a múltat és a gyors urbanizációt. Tippelj, hol van ez?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Ez a templom egy izgalmas példája annak, hogy egy templomi architektúra hogyan tud ötvöződni egy 20. századi városrész jellegzetességeivel. Tudod hol találod ezt a templomot?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. A kétszintes, hatalmas ívű híd a 19. század végén épült, és tervezője Gustave Eiffel egyik tanítványa volt. Felső szintjén ma metró közlekedik, alsó részén autók és gyalogosok haladnak. Tudod hol találod meg?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. A gyönyörű tájak minden turista számára egy-egy kedvelt úti célt jelentenek ebben a rohanó világban. Ráismersz?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. A tér alatt és körül a 15. századi birodalom falmaradványai rejtőznek. Vajon hol épülnek a történelem rétegei egymásra?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. „Találkozzunk az órák alatt!” kifejezés a helyiek körében fogalommá vált, utalva az órasorra, amely több mint egy évszázada a találkozók klasszikus helyszíne. Hol található ez a főbejárat?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. A világ több tengerparti és óceánparti városban szemtanúi lehetünk, ahogyan a lámpasor félkörben ragyog a sötétben. Hol található ez a sétány?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Ez a park több száz krokodilnak ad otthont. Vajon hol található ez különleges állatpark?
11.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
11. Ez a hely a történelem egyik legnagyobb, máig megoldatlan műkincsrablásáról híres. Honnan tűntek el 1990-ben festmények, ahol a képek helyén ma is üres keretek emlékeztetnek a rejtélyre?
12.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
12. Az évek múlásával különleges irodaépületek által is felismerhetővé válnak a városok.


