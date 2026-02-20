Idegenvezetők Világnapja: te mennyire ismered a világ szépségeit? – Kvíz
Mennyire ismered a turisták által ritkábban látogatott helyeket? A kvízünkben bemutatjuk a rejtett gyöngyszemeket, azokat a városokat, ahova érdemes még ellátogatni.
Február 20-án az idegenvezetőket ünnepeljük, hiszen az ő világnapja van ma. Az olcsó és gyakori járatokkal mi is egyre több helyre eljutunk és a világ egyre több tája válik ismertté számunkra. A városok megállás nélkül fejlődnek. A világ számos nagyvárosa intenzív felhőkarcoló-építési projektekkel alakítja át látképét, a hatalom és technológiai fejlődés szimbólumaként. De van olyan ország, amelyik egy teljes városnyi területet telített be másolatokkal. Nagy port kavart, mikor 1:1-es méretben teljes pontossággal született meg egy gyönyörű táj mása, több ezer kilométerre az eredetitől. Más országokban pedig már szinte nyoma veszett a 15. századi birodalomnak.
A jeles nap alkalmából itthon február 20-23. között, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében ingyenes, 60-90 perces városi sétán vehetünk részt Budapesten és Magyarország más városaiban. Az izgalmas sétákat többek között a zsidó negyedben, a Bástya park környékén szervezik meg, de a Csepel Autó Gyártmánymúzeumba is ellátogathatunk. A programra az Iparkamara oldalán lehet jelentkezni.
Lássuk, mennyit ismersz fel az „eldugott” városok közül!
1. A középkori hangulatáról híres város egyre több turistát vonz. A csatornák a 12–15. században települést az egyik leggazdagabb kereskedelmi központtá. Tudod melyik városról van szó?
2. A Cascade nem csupán egy lépcsősor, hanem egy hatalmas szabadtéri művészeti tér is egyben. A mészkőből épült monumentális lépcsőrendszer a várost köti össze a magasabban fekvő negyedekkel. Te tudod melyik főváros gyönyörű látványa vár minket a tetejéről?
3. A város különlegessége, hogy modern toronyházak és hagyományos építmények egymás mellett léteznek, jól mutatva a múltat és a gyors urbanizációt. Tippelj, hol van ez?
4. Ez a templom egy izgalmas példája annak, hogy egy templomi architektúra hogyan tud ötvöződni egy 20. századi városrész jellegzetességeivel. Tudod hol találod ezt a templomot?
5. A kétszintes, hatalmas ívű híd a 19. század végén épült, és tervezője Gustave Eiffel egyik tanítványa volt. Felső szintjén ma metró közlekedik, alsó részén autók és gyalogosok haladnak. Tudod hol találod meg?
6. A gyönyörű tájak minden turista számára egy-egy kedvelt úti célt jelentenek ebben a rohanó világban. Ráismersz?
7. A tér alatt és körül a 15. századi birodalom falmaradványai rejtőznek. Vajon hol épülnek a történelem rétegei egymásra?
8. „Találkozzunk az órák alatt!” kifejezés a helyiek körében fogalommá vált, utalva az órasorra, amely több mint egy évszázada a találkozók klasszikus helyszíne. Hol található ez a főbejárat?
9. A világ több tengerparti és óceánparti városban szemtanúi lehetünk, ahogyan a lámpasor félkörben ragyog a sötétben. Hol található ez a sétány?
10. Ez a park több száz krokodilnak ad otthont. Vajon hol található ez különleges állatpark?
11. Ez a hely a történelem egyik legnagyobb, máig megoldatlan műkincsrablásáról híres. Honnan tűntek el 1990-ben festmények, ahol a képek helyén ma is üres keretek emlékeztetnek a rejtélyre?
12. Az évek múlásával különleges irodaépületek által is felismerhetővé válnak a városok.
