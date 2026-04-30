Budapest top Instagram helyei, amiket nem hagyhatsz ki

A fővárosban nem tudunk megtenni egy lépést, hogy ne találkoznánk szép, esztétikus látnivalókkal. Az Instagram felületén, a Budapest hashtag alatt több, mint 18 millió poszt közül kiválasztottuk a legnépszerűbb helyeket.

A Halászbástyán készül a legtöbb Instagram-fotó Fotó: Kovács Dávid / Metropol

Halászbástya - az Instagram által legkedveltebb helyszín

A budai várban található Halászbástya minden pontjáról hihetetlen látkép tárul elénk, szinte az egész pesti oldal megcsodálható. Plusz tipp: mivel első helyen szerepel az Instagram legnépszerűbb budapesti helyei között, érdemes hajnali órákban menni, ugyanis ilyenkor a legszebb színekben készülhetnek a képek, és a nagy tömeget is elkerüljük.

Az Országház és környéke rengeteg turistát vonz Fotó: Kovács Dávid / Metropol

Országház - ezerarcú büszkeségünk

A világ harmadik legnagyobb parlamentje mind belül, mind kívül hihetetlen látványt nyújt. Bármilyen hosszú is a sor előtte, érdemes kivárni. Akár a Kossuth Lajos térről, akár a a rakparton lévő lépcsőkről lőnénk pár fotót, az Országház tuti bevált háttér. Ha pedig a Dunán hajóznánk, érdemes este is készíteni képeket a kivilágított épületekkel.

Az Erzsébet híd látképe a Szent Gellért szobortól Fotó: Kovács Dávid / Metropol

Szent Gellért szobor - ha valami extrára vágynánk

A hegyről letaszított Szent Gellért püspök emlékére készült szoborcsoport és az azt körülvevő félköríves építmény a Gellért-hegy oldalán közelíthető meg kisebb túrázással. A lépcsőzés garantáltan megéri, mivel a kilátás tökéletes panorámát nyújt a látogatóknak, emellett kiváló fotópont is a magasban, háttérben az Erzsébet híddal.

A bazilika előtt remek képeket készíthetünk Fotó: Kovács Dávid / Metropol

Szent István Bazilika - a belváros egyik legmagasabb épülete

Az V. kerületben található a főszékesegyház, itt őrzik a Szent Jobbot is, Szent István jobb kezét. A bazilika előtti Szent István tér amellett, hogy rengeteg étteremnek ad helyet, de a fotóknak is előnyös egy óriás tér, ahol nem tolonganak az emberek. Ha pedig unod a szokásos beállításokat, a Lázár utcában egy új szemszögből is remek képek készülhetnek.

A Párisi udvar beltere Fotó: Kovács Dávid / Metropol

Párisi udvar - ahol a luxus és a történelem találkozik

A Ferenciek teréről megközelíthető épület luxust sugárzó kinézete a részletgazdag mozaikokkal és az ikonikus üvegkupolával szinte Milánóba repít. Az egykori üzletházban ma étterem és luxusszálloda található. Elegáns, részletgazdag hangulata miatt abszolút Instagram-kompatibilis helyszín.