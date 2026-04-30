Budapest top Instagram helyei, amiket nem hagyhatsz ki
Turisták ezrei érkeznek naponta a fővárosba, hogy megnézzék a főbb látványosságokat, amiket kötelező megörökíteni és a közösségi médiában megosztani. Az Instagram tele van tökéletesen elkészített fotókkal a fővárosból, mi pedig megmutatjuk mik a legnépszerűbb budapesti helyek!
A fővárosban nem tudunk megtenni egy lépést, hogy ne találkoznánk szép, esztétikus látnivalókkal. Az Instagram felületén, a Budapest hashtag alatt több, mint 18 millió poszt közül kiválasztottuk a legnépszerűbb helyeket.
Halászbástya - az Instagram által legkedveltebb helyszín
A budai várban található Halászbástya minden pontjáról hihetetlen látkép tárul elénk, szinte az egész pesti oldal megcsodálható. Plusz tipp: mivel első helyen szerepel az Instagram legnépszerűbb budapesti helyei között, érdemes hajnali órákban menni, ugyanis ilyenkor a legszebb színekben készülhetnek a képek, és a nagy tömeget is elkerüljük.
Országház - ezerarcú büszkeségünk
A világ harmadik legnagyobb parlamentje mind belül, mind kívül hihetetlen látványt nyújt. Bármilyen hosszú is a sor előtte, érdemes kivárni. Akár a Kossuth Lajos térről, akár a a rakparton lévő lépcsőkről lőnénk pár fotót, az Országház tuti bevált háttér. Ha pedig a Dunán hajóznánk, érdemes este is készíteni képeket a kivilágított épületekkel.
Szent Gellért szobor - ha valami extrára vágynánk
A hegyről letaszított Szent Gellért püspök emlékére készült szoborcsoport és az azt körülvevő félköríves építmény a Gellért-hegy oldalán közelíthető meg kisebb túrázással. A lépcsőzés garantáltan megéri, mivel a kilátás tökéletes panorámát nyújt a látogatóknak, emellett kiváló fotópont is a magasban, háttérben az Erzsébet híddal.
Szent István Bazilika - a belváros egyik legmagasabb épülete
Az V. kerületben található a főszékesegyház, itt őrzik a Szent Jobbot is, Szent István jobb kezét. A bazilika előtti Szent István tér amellett, hogy rengeteg étteremnek ad helyet, de a fotóknak is előnyös egy óriás tér, ahol nem tolonganak az emberek. Ha pedig unod a szokásos beállításokat, a Lázár utcában egy új szemszögből is remek képek készülhetnek.
Párisi udvar - ahol a luxus és a történelem találkozik
A Ferenciek teréről megközelíthető épület luxust sugárzó kinézete a részletgazdag mozaikokkal és az ikonikus üvegkupolával szinte Milánóba repít. Az egykori üzletházban ma étterem és luxusszálloda található. Elegáns, részletgazdag hangulata miatt abszolút Instagram-kompatibilis helyszín.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre