Kiakadtak a ferencvárosiak: Puzsér terasza miatt a gyerekmentő sem közlekedhet?

„A forgatókönyv mindenhol hasonló. Egy kocsmától jön egy "ötlet" egy utca lezárására, mire a kerület kezét-lábát töri, hogy maximálisan kiszolgálja a politikához kötődő kocsmatulajdonost (aki ezúttal Puzsér Róbert, Vitézy egyik nagy rajongója), és lám, máris születnek a hamisított dokumentumok, hogy itt mindenki egyetért a lezárással, a kocsmásítással és a közterület átjátszásával a kocsmák számára.

Aztán persze kiderül, hogy ez egyáltalán nem így van. A 9. kerületben már álcivil egyesületre sincs szükség, direktben tolják a kocsmalobbit. Így már érthető, hogy a hosszú hónapokig egymásra kígyót-békát kiabáló Baranyi és Vitézy miért lett hirtelen annyira jóban.

Igen, a biznisz.

Vitézy ölebe, Barna Judit, akit Vitézy nyomott be a Tisza pártba egyenesen a saját kampánycsapatából, és csinált belőle képviselőt meg bizottsági alelnököt, az egyik fő támogatója ennek az egésznek. Lásd a képeket a saját oldaláról. Az átadón "természetesen" megint csak Vitézy nyomul, saját embereivel, az erzsébetvárosi Lajos Bélával, akit majdnem be tudott nyomni a Tisza pártba és Biczók Péterrel, akit viszont sikeresen be is tett oda. Bélukából végül kerületi önkormányzati képviselő lett, Biczókból meg külsős bizottsági tag Vitézy bizottságában.

Van még kérdés?

Ugyanez a műsor látható a pesti alsó rakparton, amelyet csak azért zárnak le, hogy ott vendéglátóhelyeket lehessen üzemeltetni, és ugyanez van belső Erzsébetvárosban is, ahol egyre fogynak a helyi lakók, mert ingatlanjaikat sorban vásárolja fel a kocsmalobbi. És valahogy mindegyik ilyen ügyben feltűnik Vitézy Dávid, aki a főváros költségére sorban nyújtja be javaslatait, amelyek a kocsmák tulajdonosainak gazdagodását szolgálják. Mindezt pedig egy álzöld, álkörnyezetvédő, álcivil maszlaggal fedik el, amit sikeresen etetnek meg az erre fogékony és hiszékeny szavazóikkal.

Ennek most már véget kell vetni.