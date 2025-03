Baranyi politikai tisztogatása után teljes a káosz Ferencvárosban

Ahogyan az várható volt, Mechler Andrásnak távoznia kellett a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat igazgatói székéből. Az új igazgató, a Karácsony Gergely főpolgármester köreiből kiebrudalt egészségügyi tanácsadó, Rékassy Balázs lett. Ám ő időközben meggondolta magát és mégsem akarja a pozíciót. Vagyis Baranyi Krisztina politikai tisztogatásának eredménye az lett, hogy a szakmailag évtizedeken át kifogástalan munkát végző vezető helyett most semmilyen igazgatója nincs a hivatalnak.

Baranyi Krisztina ámokfutása tarthatatlan állapotokat idézett elő a kerületi önkormányzat és a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálatműködésében is Fotó: MK



Baranyi Krisztina ámokfutása folytatódik

A munkatársak és a beosztottak körében is népszerű Mechler András leváltása után sem állt meg a kerület baloldali polgármestere, aki – mint megtudtuk – nem érte be az igazgató leváltásával és az irodavezetők, valamint a csoportvezetők szintjén folytatta a tisztogatást a hivatalon belül. Sok ott dolgozó pedig önként jelentette be, hogy távozik.

Itt olyan emberekről van szó, akik 20 vagy akár 30 éve, ciklusoktól és politikai oldaltól függetlenül tették a dolgukat, tehát valódi köztisztviselőkről

– mondta a Metropolnak Gyurákovics Andrea, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője.



Baranyi irányítása alatt az önkormányzat körül is nagy a fejetlenség

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat körül kialakult káosz egyébként mostanában a kerületi önkormányzatra is egyre jellemzőbb, miután továbbra sincs jegyzője az önkormányzatnak, így a munkakörrel járó feladatokat az aljegyző végzi jelenleg.

Az önkormányzat pénzügyi bizottságának elnökeként a működési szabályzat szerint nekem, mint elnöknek van jogom és az én feladatom, hogy összehívjam a bizottságot és összeállítsam a napirendi pontokat az ülésre. Ehhez képest az aljegyző a nevemben, a saját monogramjának odabiggyesztésével küldött ki meghívót a napirendi pontokkal a bizottság ülésére anélkül, hogy velem erről egyeztetett volna. Ez nem hiúsági kérdés, hanem a törvényes működést kérdőjelezi meg

– mondta Gyurákovics Andrea.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy már januárban kiírták a pályázatot a jegyzői pozícióra, amelynek már az elbírálási határideje is lejárt. A következő testületi ülésen a kerületi Fidesz–KDNP frakcióvezetője ezért ismét napirend előtt kérdezi majd Baranyi Krisztina polgármestert, hogy mikor lesz jegyzője a kerületnek, illetve hogy mi lesz az egészségügyi hivatal igazgatói pozíciójával.