Baranyi Krisztina megsarcolja a lakosságot, hogy kifizesse kádereit! - vallja a fideszes képviselő

Míg a kutyákkal politizáló ferencvárosi polgármester, Baranyi Krisztina zokszó nélkül pártpolitikai kádereket vesz maga köré, és többek szerint baloldali kifizetőhelyet csinált Ferencvárosból, addig a kerületi intézményvezetők pályázatait addig csűri-csavarja, amíg nem a neki tetsző eredményt kapja. Most éppen az egészségügyi szakszolgálat új vezetőjének kinevezése vált igazi szappanoperává, korábban annak a gyerekjóléti intézményvezetőnek a személye kavart nagy vihart, aki hónapokon át nem vizsgált ki egy gyerekbántalmazási gyanút, és rosszabb szakmai tapasztalattal rendelkezett, mint versenytársa, mégis megkapta a minidiktatúrát kiépítő Baranyitól a kinevezést. Ráadásul tendencia, hogy a ferencvárosi személyügyi pályázatokon alig lézeng jelentkező, Gyurákovics Andrea, a ferencvárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője szerint azért, mert általánosságban is politikai célokra használja Baranyi az alkalmazottakat, aminek már híre van...

Demokráciáról beszél, de többek szerint minidiktatúrát épít Baranyi Krisztina a IX. kerületben. Ferencváros nem fejlődik, csak Baranyi kultusza épül... / Fotó: Facebook

Baranyi Krisztinát minidiktatúrájának építésében 12 új, vele szövetségben lévő baloldali képviselő támogatja. A balliberális polgármester a saját és alpolgármestereinek gázsiját az egekbe emelte. Így vált Baranyi a legtöbbet kereső –havonta közel 5 millió forint/hó–budapesti politikussá, de helyettesi sem panaszkodhatnak, akik 2,3 millió forintot keresnek személyenként. A fizetés ráadásul még nem minden, hiszen hozzájön a havi 190 ezer forintról, 400 ezerre emelt költségtérítés is. Baranyi a kabinetjét is felduzzasztotta annak ellenére, hogy korábban azt hangoztatta, kisebb önkormányzattal fog dolgozni. A polgármesteri kabinetben lévő, főként kutyapártos munkatársainak több 10 milliós jutalmat is osztott Gyurákovics Andrea szerint:

Finoman sem számon kérhető szerződésekkel. És persze, ha valaki sokat és jól dolgozik az keressen sokat, de ebből a két feltételből egyiket sem látják jelenleg a helyi lakosok a kerületvezetés részéről

– jegyezte meg a fideszes frakcióvezető.

Az is beszédes, hogy a minidiktátor hírében álló balliberális polgármester – az interneten még most is megtalálható– tavalyi kampányprogramjának első pontja volt, hogy nem lesz a kerület politikai kifizetőhely, a valóság mégsem ezt mutatja... Legutóbb Balogh Samu, Karácsony Gergely főpolgármester korábbi kabinetfőnöke landolt Ferencváros egyik cégénél, érdekesség, hogy felvételéről Baranyi egyszemélyben döntött, de messze nem ő az egyetlen bukott káder, akit a polgármester magához vett és jól fizető állást csinált neki az önkormányzat egyik cégénél. Mindeközben a minidiktatúráját építő Baranyi addig csűri-csavarja az önkormányzati cégvezetői pályázatokat, amíg nem hozza azt a személyt helyzetbe, akit ő akar – tudtuk meg Gyurákovics Andreától.