Ferencváros: Baranyi minidiktatúrát akart, de szürreális zárt osztály lett belőle

„Összeomlás a Bakáts téren” – Így jellemezte Torzsa Sándor a ferencvárosi MSZP-DK frakcióvezetője a testület legutóbbi ülését. Gyurákovics Andrea a Fidesz-KDNP frakcióvezetője csak a fejét fogta, amiatt a szürreális bohózat miatt, ami Baranyi Krisztinának és szövetségeseinek felelőtlen városvezetését és alkalmatlanságát tükrözte, ismét. A komolynak tűnő, beszólogató polgármesterről már kiderült, hogy bármit is aláír anélkül, hogy elolvasná. Az emberei pedig egyelőre inkább a zárt osztályon kilincset keresőkre hasonlítanak, semmint szaktudással rendelkezőknek. Csak egy a baj mindezzel, hogy a ferencvárosiak bőrére megy...

Ferencváros: az nem újdonság, hogy Baranyiék előterjesztéseinek zöme hibásan megy az ülésre a képviselők elé, ezért többet újra kell tárgyalni ezek közül és megy az idő

(Fotó: Facebook)

„Ebben az előterjesztésben is van hiba, ebben is, ebben is” –így kezdődtek egymás után az előterjesztések Ferencváros legutóbbi ülésén, de ne legyen hiú ábrándunk, néhány hónapja ez már rendszeresen így megy a Baranyi-féle Ferencvárosban. Most például a megtárgyalni kívánt feladatok sorának egyharmada rontott volt. Ráadásul az egyik rendelet módosításánál ez olyan súlyos volt, hogy konkrétan ellehetetlenítette volna a végrehajtást. Úgy tűnik, Baranyi túl nagyot álmodott arról, hogy minidiktatúrát épít és szövetségeseivel csak úgy hasít majd a kerület fejlesztése kapcsán. Inkább egy zárt osztályra hajaz az, amit felépített maga körül, beleértve persze saját magát is.

Torzsa Sándor szerint, a legutóbbi testületi ülésen „az Emir Kusturica-filmekből áradó hangulatot csak fokozta, hogy a toldozgatást egy olyan képviselővel olvastatták fel, aki szemmel láthatóan nem nagyon értette azt a szöveget, amit felolvasott”.

Gyurákovics szerint Baranyi és adminisztrációja teljesen felelőtlenül vezeti a kerületet, és csak látszatintézkedések vannak Ferencvárosban (Fotó: Facebook)

Gyurákovics Andrea, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője korábban a Metropolnak beszélt arról, megkérdőjelezhető, hogy Baranyi a fontos előterjesztésekbe – mondjuk egy költségvetés-módosításba –, milyen szinten mélyül el, mennyire szokta elolvasni.

Egyértelmű, hogy itt látszatintézkedések vannak, miközben bődületes hibákat követnek el. Ráadásul Baranyi Krisztinának 12 nyomógombja van, hiszen a 12 szövetséges képviselője érdemi munka helyett csak bólogat. Mint egy diktatúrában, nincs önálló véleményük, önálló gondolataik, csak Baranyi Krisztina utasításainak végrehajtása van

– hangsúlyozta a kerületi politikus.