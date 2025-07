Ferencz Orsolya: tetten érhető a baloldal erőszakossága, gátlástalansága és demokrácia ellenessége!

„A Tisza Párt fővárosi képviselője Barna Judit és Vitézy Dávid is bábáskodott a projekt fölött. Ez azért is figyelemre méltó, mert korábban Erzsébetvárosban már volt egy ilyen kísérletük” - ezt már Szepesfalvy Anna fővárosi képviselő mondta a helyszínen. „Akkor pontosan elmondták, hogy mit gondolnak az ott lakókról, szerintük az ott lakók a legrosszabbak. Azok a lakók, akik mindössze annyit jeleztek, hogy amikor várost terveznek és lezárásokat csinálnak, esetleg az ő érdekeiket is vegyék figyelembe, ne csak a kocsmalobbiét. Most Ferencvárosban is hasonló bontakozott ki” - hangsúlyozta.