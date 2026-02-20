Hatalmasat fordul az időjárás, nem érdemes elmenni otthonról a hétvégén

Nem érdemes szabadtéri programot szervezni a hétvégére, brutális időjárás csap le az országra. Számos térségben várható csapadék, havazás, sőt helyenként hófúvás is kialakulhat, így célszerűbb lehet inkább fedett, beltéri programot választani.

Nem kegyelmez az időjárás Fotó: unsplash (illusztráció)

Figyelmeztetnek az időjárás miatt, figyelni kell az utakon is

Pénteken egész nap borongós időre készülhetünk, és többfelé újabb csapadék érkezik. Az északnyugat felől érkező eső egyre nagyobb területen válthat át havas esőbe, majd havazásba. Estére már a középső országrészben is havazhat. Az Észak-Dunántúlon, különösen a Bakony térségében számottevőbb hómennyiség hullhat. A hegyvidéki területeken hófúvás is történhet. Az utakon télies körülményekre kell számítani. A hőmérséklet napközben alig változik, reggel és délután is körülbelül +1 fok várható.

Szombaton a nap első felében délkeleten még előfordulhat vegyes csapadék. Ezt követően rövid ideig felszakadozhat a felhőzet, majd északnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, és gyenge, vegyes halmazállapotú csapadék is kialakulhat. Hajnalban általában -5 fok körüli értékekre számíthatunk, a havas, derült tájakon azonban akár -10 fokig is lehűlhet a levegő. Délutánra nagyjából +3 fokig melegszik fel a levegő.

Vasárnap többnyire erősen felhős vagy borult, párás idő valószínű. Helyenként kisebb eső is előfordulhat. A nappali csúcshőmérséklet +1 és +11 fok között alakul, és érezhető enyhülés veszi kezdetét - írja a köpönyeg.hu.