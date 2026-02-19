Bekeményít a tél: két vármegyére is narancssárga riasztást adtak ki

Feje tetejére állt az időjárás. Mint írtuk, az Operatív Törzs figyelmeztetést adott ki: csütörtök hajnalban a Dunántúlon havazás, havas eső, ónos eső is előfordulhat. Visszatér a hó, péntekre két vármegyére is narancssárga riasztást adtak ki hófúvás miatt!

Újból kaotikus lesz az időjárás, két megyében is narancssárga riasztás

Fotó: met.hu

Narancssárga veszélyjelzést adtak ki péntekre két vármegyére is: Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyében erős hófúvásra lehet számítani. Ezen felül az ország több területén, főképp a Dunántúlon citromsárga veszélyjelzéssel kel számolni – a HungaroMet figyelmeztetése alapján.

Még tart a tél – erre figyelmeztet az időjárás

Február 19-én, csütörtökön erősen felhős, borongós idő várható, és sokfelé jelentős mennyiségű csapadék érkezik. Az ország nagy részén eső eshet, ugyanakkor az Északi-középhegységben, estétől pedig északnyugaton is havazás valószínű. Délutánra megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet délelőtt még 6 fok körül alakul, majd kora estére 1 fok közelébe csökken.

Pénteken a reggeli órákban egyre több helyen válthat a csapadékforma, így sok helyen számíthatunk havazásra. Napközben északnyugat felől felszakadozik a felhőzet, miközben a szél többfelé viharossá fokozódhat, ami a magasabban fekvő tájakon hófúvást is okozhat. A hőmérséklet nagyjából 2-3 fok körül tetőzik.

Szombaton kezdetben tiszta lesz az ég, majd a nap második felében ismét megnövekszik a felhőzet, estétől pedig vegyes halmazállapotú csapadék sem kizárt. Reggel országszerte fagypont alatti értékekre készülhetünk, délután pedig mindössze 2 fok köré melegszik a levegő — írja a köpönyeg.hu meteorológiai portál