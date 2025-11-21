Ezt látnod kell: Meseszép hótakaróval köszöntött be a tél Mátrán
Hihetetlen felvételek készültek az időjárási webkamerán keresztül.
Hihetetlen felvételek készültek a Mátrán, ahol a meseszép havas tájjal köszöntött be a tél. Az előrejelzéseknek megfelelően az ország több területén is már az éjszaka folyamán megmutatkozott a havazás. Az Időkép webkamerái alapján Kékestető teljesen fehérbe borult, és a felvételeken az is jól látható, hogy jelenleg is finoman hull a hó Magyarország legmagasabb pontján.
A webkamera képei szerint vékony, de látványos hóréteg vonja be a Mátra vidékét. A behavazott fák, a deres háztetők és a zúzmarás pihenőhelyek már-már decemberi hangulatot kölcsönöznek a tájnak. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban a csapadékzóna tovább terjeszkedik, és egyre több helyen válthatja fel az eső a havas eső vagy a havazás. A szakértők országos szintű hóesésre is figyelmeztetnek - írja a HEOL.
A Kékestetőn készült havas felvétel az alábbiakban megtekinthető:
