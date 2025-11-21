RETRO RÁDIÓ

Ezt látnod kell: Meseszép hótakaróval köszöntött be a tél Mátrán

Hihetetlen felvételek készültek az időjárási webkamerán keresztül.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.21. 13:15
időjárás havazás előrejelzés

Hihetetlen felvételek készültek a Mátrán, ahol a meseszép havas tájjal köszöntött be a tél. Az előrejelzéseknek megfelelően az ország több területén is már az éjszaka folyamán megmutatkozott a havazás. Az Időkép webkamerái alapján Kékestető teljesen fehérbe borult, és a felvételeken az is jól látható, hogy jelenleg is finoman hull a hó Magyarország legmagasabb pontján.

alt=Álomszép hótakaróval köszönt be a tél november közepére, ami Mártán is hagyott látványosságot az arra járóknak
Álomszép hótakaróval köszönt be a tél november közepére, ami Mártán is hagyott látványosságot az arra járóknak  / Fotó: Kocsis Zoltán / mti

A webkamera képei szerint vékony, de látványos hóréteg vonja be a Mátra vidékét. A behavazott fák, a deres háztetők és a zúzmarás pihenőhelyek már-már decemberi hangulatot kölcsönöznek a tájnak. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban a csapadékzóna tovább terjeszkedik, és egyre több helyen válthatja fel az eső a havas eső vagy a havazás. A szakértők országos szintű hóesésre is figyelmeztetnek - írja a HEOL.

A Kékestetőn készült havas felvétel az alábbiakban megtekinthető:

 

