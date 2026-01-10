Növényi Norbert fia is kitüntetést kapott: "Nemcsak a családunknak büszkeség, hanem a magyar közösségnek is!"

Növényi Norbert, a világhírű magyar sportoló és olimpiai bajnok büszkén mesél arról, hogy fia nemrégiben elnyerte az 1956-os Vitézi Lovagrend Világszövetségének magyar vitéz kitüntetését. Ez a díj nem állami elismerés, hanem egy civil, hagyományőrző szervezet elismerése, amely a magyarság történelmi értékeit, a hazaszeretetet és a közösségi szolgálatot tiszteli.

Növényi Norbert Jr. apja is vele tartott, az elismerés átvételekor (Fotó: Instagram)

Növényi Norbert fia büszke a díjra

„Ez számomra két okból is különösen kedves dolog. Egyrészt, mert 2013-ban mindketten ugyanazon a világbajnokságon vettünk részt: én a fiatal felnőttek között lettem világbajnok, ő pedig a diák kategóriában hódította el a világbajnoki címet. Másrészt most ugyanahhoz a nagyszerű szervezethez tartozunk, amely a rászorulók megsegítését és a közösségi értékek ápolását tűzte ki célul”– kezdte mesélni a büszke apa a Metropolnak.

A legendás sportoló szerint a kitüntetés nem csupán egy elismerés, hanem a családi értékek továbbadásának szimbóluma is.

A fiam nemcsak a családunk számára jelent büszkeséget, hanem a magyar közösség számára is. Örülök, hogy a nemzeti hagyományokat, a tisztességet és a közösségi értékeket ugyanúgy képviseli, ahogy azt én is próbáltam az életem során.

Növényi Norbert fia, azaz Magic Norbert MMA-harcos, akit 2025 decemberében avattak vitézzé (Fotó: Instagram)

Magic Norbi örökölte apja kitartását

Norbert kiemeli: a sport és a kitartás mindig is fontos része volt az életének, és most büszkén látja, hogy fia is továbbviszi ezt a hagyományt: „A kapcsolatunk a távolság ellenére is erős: minden nap beszélünk, és bár nehéz volt, amikor Londonba költözött, örülök, hogy a történelmi értékek és a sport szeretete átöröklődik. Ez számomra az egyik legnagyobb öröm.”

A mostani kitüntetés Növényi Norbert szerint nemcsak a múltat és a hagyományokat, hanem a jelen közösségi elköteleződést is jelképezi.

Ez egy nagyszerű közösség, ahol egymásra lehet számítani a mai világban. Hiszek abban, hogy a tisztesség, az erény és a szeretet nem csak az egyénre, hanem a családra és a közösségre is kihat. És büszke vagyok rá, hogy a fiam ebben az értékrendben nőt fel

- mondta Moszkva 1980-as birkózó olimpiai bajnoka, aki szerint így folytatódik a sport és a nemzeti értékek öröksége a Növényi családban: a múlt sikerei találkoznak a jelen elismerésével, és egy újabb generáció viszi tovább a hagyományt.