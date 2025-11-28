Balogh Eleni beszólt a női sofőröket kritizálóknak: „A férfiak vezetnek rosszul”

A Szerencsekerék egykori szerencselányát, Sydney van den Boscht várandóssága miatt Balogh Eleni váltotta le idén, és bár már nem új a showbizniszben, de a 2019-es Miss Balaton győztest a tévénézők csak most kezdik jobban megismerni. Így talán nem meglepő, hogy a mindig mosolygós, és udvarias fiatal lányt kevesen tudják elképzelni egy száguldó sportkocsi volánja mögött, pedig mint kiderült, nemcsak Balogh Eleni vőlegénye, ő maga is rajong az autókért. Erről most a Metropolnak mesélt.

Ennek Balogh Eleni édesanyja bizonyára nem örül, de a fiatal lány rajong a gyors autókért és a száguldásért Fotó: TV2

Balogh Eleni barátja oldalán jelent meg a Chery új modelljének bemutató eseményén, de mint kiderült nem csak Soós Dávid kedvéért mentek el, ugyanis a modell épp olyan nagy autórajongó, mint kedvese, amit nem sokan gondoltak volna róla.

Imádok vezetni, és imádom a sportautókat is. Talán sokan nem gondolnák, de abszolút bennem van ez a „száguldás, Porsche, szerelem” életérzés. Szeretek sportosan vezetni, és szerintem ezzel nem vagyok egyedül, sőt biztos, hogy rengeteg olyan nő van akik szeretik a menő autókat

– kezdte Eleni a Metropolnak.

Balogh Eleni nem hagyja magát

A fiatal lány illedelmesen ugyan, de kíméletlenül kiosztotta a pasikat, akik szerint a nők ügyetlenek a volán mögött.

„Tudom, hogy sok pasi úgy gondolja, hogy a nők nem vezetnek jól, de szokták mondani, hogy a kivétel erősíti a szabályt. Én vagyok a kivétel” – jelentette ki nevetve.

De komolyra fordítva a szót nyilván ilyenkor nehéz azt megmondani, hogy kinek mi jelent az, hogy valaki jól vezet. Én azt gondolom, hogy a nők is tudnak jól vezetni, sőt sokszor olyat is látok, hogy a férfiak vezetnek rosszul, úgyhogy kiállok a nőkért, mert mi is tudunk jól vezetni

– mondta ki határozottan.

Balogh Eleni párja, Soós Dávid imádja az autókat, ebben a szenvedélyben a TV2 szerencselánya is osztozik (Fotó: Szabolcs László)

Balogh Eleni kora ellenére már 10 éve vezet

A csinos szerencselány azt is elmesélte, hogy már egy évtizede van jogosítványa, de eddig még sosem szenvedett balesetet, mindössze egy apró koccanása volt.

„Szerencsére lekopogom, még nem volt igazi balesetem. Csak egy apró koccanásom volt, ami egy kicsit vicces, mert pont egy ilyen kis női koccanásnak mondható. Amikor a párom autóját először vezettem, – ami egy automata kocsi volt, és azelőtt én mindig csak váltós autót vezettem – akkor nagyon esett az eső. Szóval miközben törölgettem az ablakot, mert bepárásodott, elkezdtem a fékről is felemelni a lábam, ami miatt épphogy elindult egy kicsi az autó, pont annyira, hogy nekikoccantam egy másiknak. Ez az egy pici eset volt csak tíz év alatt, és remélem, több nem is lesz” – vallotta be őszintén Eleni.