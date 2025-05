Peter Srámek az édesanyjáról vallott: Ha egy hétig nem látom, akkor is viszek virágcsokrot!

Színpadon köszönti majd fel édesanyját Peter Srámek! A szlovák származású énekes sikert sikerre halmoz a karrierjében, közben pedig megmaradt két lábbal a földön, és sosem felejti el, hogy mennyit köszönhet a szüleinek. A Metropolnak elárulta megható tervét anyák napja alkalmából.

Peter Srámek koncerten köszönti majd fel édesanyját (Fotó: Szabolcs László / Hot! magazin)

„Ha csak egy hétig nem látom...”

Peter Srámek többször is kihangsúlyozta már, milyen fontos számára az édesanyja, és amikor csak teheti, meglepi egy kedves gesztussal.

„Anyák napja alkalmából is készülök neki. Dupla koncertem lesz Kisvárdán. Édesanyámat is elhívtam, és minden dalomat neki címezem, és szeretném majd virággal is meglepni” – árulta el, utalva Szlovákiában élő édesanyjára, Dárinára.

„Süteménnyel nem készülök, mert nem eszik mostanában ilyesmit.”

De virág az biztosan lesz. Igazából, ha csak egy hétig nem látom, akkor is viszek neki virágcsokrot, mert tudom, hogy annak örül

– árulta el kedvesen az énekes.

Peter Srámek anyukája elsírta magát örömében a köszöntéstől (Fotó: Mediaworks-archívum)

Peter Srámek mindig meglepi az édesanyját

Év elején édesanyja pedig kerek születésnapot ünnepelt, 60 éves lett, a jeles alkalomból Peter Srámek pedig olyan meglepetésre készült, ami könnyeket csalt édesanyja szemébe.

„Ma reggel, amikor felébredtem, rögtön az édesanyám jutott az eszembe. Ő az én legnagyobb kincsem, és ma lett 60 éves. Testvéremmel összebeszéltünk és elhatároztuk, hogy közösen meglepjük őt, így hát autóba ültem egy csokor virággal és a kedvenc tortájával, majd elindultam a szülővárosomba, hogy mikor kilép a munkahelyéről… testvérem háta mögül a nyakába ugorhassak” – számolt be róla közösségi oldalán még februárban, ahol még elárulta: „Anyukám a boldogság örömkönnyeitől szólni sem tudott, csak csüngtem a nyakában és együtt dobogott a szívünk. Leírhatatlan érzés őt boldognak látni. Azok a pillanatok, amikor együtt lehetünk, számára a mennyországot jelentik. Drága édesanyám, köszönöm neked, hogy felneveltél, utat mutattál, hogy tudok a legjobb ember lenni. Kívánom, hogy légy egészséges és nagyon boldog, még sok-sok évig szeress és támogass engem, ahogy eddig mindig. Szeretlek” – címezte anyukájának Peter Srámek, aki nemrég úgy fogalmazott: ő a legfontosabb nő az életében, és úgy véli, ez egy darabig még így is marad.