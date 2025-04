Peter Srámek: „Ez új dolog az életemben, három hete tart...”

Peter Srámek sokak kedvence, Zámbó Jimmy dalainak feldolgozása mellett saját slágerei is nagy népszerűségnek örvendenek. Kétségtelen, a jóképű énekes jól mutat a színpadon is, ám ráébredt: 31 évesen már nem magától adódó a jó forma.

Peter Srámek rájött, nem elég a diétázás (Fotó: Fehér Gábor FG)

Peter Srámek fogyása után edzeni kezdett

„Elkezdtem konditerembe járni!” – újságolta a Metropol felkeresésére az énekes.

Három hete kezdtem, ugyan nincs túl sok szabadidőm, de igyekszem heti háromszor lemenni a terembe. Személyi edzőm is van, mert nem árt, ha valaki felügyel. Kicsit lusta tudok lenni ugyanis

– ismerte el nevetve, majd hozzátette, nagyon elszánt, erre pedig jó oka van.

Peter Srámek szeretne jól mutatni a színpadon (Fotó: MediaWorks)

„31 évesen már könnyen feljönnek a kilók”

„Közeledik a nyár, szeretnék jó formában lenni. Az elmúlt években a mozgás eléggé háttérbe szorult az életemben. Tavaly volt egy jelentősebb fogyásom, de azt sem igazán a sporttal értem el. Most pedig felismertem, hogy így, 31 évesen már könnyen feljönnek a kilók” – fejtegette a még mindig szemtelenül fiatal tehetség.

„Pizzára és burgerre néha azért elcsábulok, de csokit például egyáltalán nem eszem. Inkább saláta, csirke, marha…” – sorolta a közkedvelt énekes.

„Tulajdonképpen nem csak a nyári forma motivál. Mivel lényegében a színpadon élem az életem, nagyon fontos a jó megjelenés. Hatalmas izmaim sosem voltak, és most sem erre törekszem, de szeretném, ha jól állna rajtam az ing! Ráadásul példát is tudok mutatni a rajongóimnak, hogy én is át tudtam alakulni, én is rá tudom venni magam az edzésre, ez pedig talán őket is motiválja.”