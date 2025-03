Mindenki megdöbbent attól, amit Peter Srámek tett a fellépésén – Videó

Peter Srámek sokak kedvence. A Fonogram-díjas szlovák származású énekes minden versenyben jól szerepel, ahol elindul, ez pedig arról árulkodik, hogy a közönséget és a szakmai zsűrit is sorra lenyűgözi. Most meglepő videó került elő róla: aki eddig nem szerette volna, most biztosan a szívébe zárta.

Peter Srámek olyasmit tett, amit nem tudtak szó nélkül hagyni a kommentelők (Fotó: Szabolcs László)

TikTok-on hasít: Ez történt Peter Srámek fellépésén

A 2015-ös Rising Starban és a Sztárban Sztár 3. évadában, majd egy évvel később A Nagy Duett 4. évadában is döntős lett. 2022-ben megnyerte a Csináljuk a fesztivált!, tavaly pedig a Sztárban Sztár All Stars győztese lett. Sokoldalúságáról tehát többszörösen is tanúbizonyságot tett már, saját fellépésein pedig Zámbó Jimmy dalaival tarol leginkább. A közönség imádja, felkérésből nincs hiány, ő pedig nem szállt el a sikerektől. A minap megható videó került róla napvilágra.

„Büszke lehet rá az édesanyja”

A TikTok-on egy nap alatt csaknem félmillióan nézték már meg a videót, amin a fiatal tehetség egy szűkkörű bulin énekel, majd egy ponton táncra kelt lelkes rajongójával: egy kerekesszékes hölggyel. Peter kedves odaadással fogta meg a lány kezét, majd térdre ereszkedve ritmusra „megtáncoltatta”, és többször meg is pörgette a rajongóját, aki nem is tudta palástolni, mennyire jól esik neki a kedves gesztus. Persze a közönség is meghatottan tapsolt, és bizony a videót látva, a kommentszekcióban is sokan arról írtak: a könnyeikkel küszködtek.

„Ez az ember nekem most akkorát nőtt a szememben!” – írta egy felhasználó, mire egy másik elismerte:

„Nem is ismerem, és folynak a könnyeim!”

„Ilyet még soha nem láttam… mekkora csupaszív ember! Nagyon büszke lehet rá az édesanyja” – tette hozzá egy újabb rajongó, míg volt, aki megjegyezte, sok más celeb is példát vehetne tisztaszívűségéről, emberségéről.