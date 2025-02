Peter Srámek olyat tett, amitől mindenkinek könny szökik a szemébe

Peter Srámek 2016-ban indította el a magyarországi karrierjét azzal, hogy jelentkezett a TV2 Rising Star című műsorába, ahol azonnal közönségkedvenccé vált. A szlovák származású híresség a gyönyörű énekhangja mellett annak köszönhette a népszerűséget, hogy elképesztő gyorsasággal, akcentus nélkül tanult meg magyarul. A karrierútja persze nem lehetett volna ennyire sikeres, ha nincs mögötte az édesanyja (a kezdetekben csak vele lehetett magyarul interjút készíteni), aki mindent feladott azért, hogy a gyermeke megélhesse az álmait. Ezt az önfeláldozást pedig sosem felejti el Peter, aki a mai napig igyekszik minden erejével az anyukája kedvére tenni.

Peter Srámek magyarországi karrierjét többek között az édesanyjának köszönheti Fotó: Mediaworks archív

Peter Srámek családja

A fiatal énekes sokszor mesélt már arról, hogy milyen szerencsés, amiért tökéletes családban nőhetett fel. Peter Srámek szülei ugyanis minden – akár őrültnek is tűnő – tervét támogatták, biztos hátteret alkotva a művész gyermeküknek. Peter családja most is Szlovákiában él, van egy öccse, az édesapja és az édesanyja pedig közösen irányítják a családot. A harmonikus családi életről pedig többek között az árulkodik, amit az énekes most tett a napokban. Meglepte az édesanyját, hogy így okozzon örömet számára.

Peter Srámek így számolt be a közösségi oldalán a titkos akcióról, aminek nagyon szép vége lett:

"Ma reggel, mikor felébredtem, rögtön az édesanyám jutott az eszembe. Ö az én legnagyobb kincsen, és ma lett 60 éves. Testvéremmel összebeszéltünk és elhatároztuk, hogy közösen meglepjük őt, így hát autóba ültem egy csokor virággal és a kedvenc tortájával, majd elindultam a szülővárosomba, hogy mikor kilép a munkahelyéröl… testvérem háta mögül a nyakába ugorhassak. Anyukám a boldogság örömkönnyeitől szólni sem tudott, csak csüngtem a nyakában és együtt dobogott a szívünk. Leírhatatlan érzés őt boldognak látni. Azok a pillanatok, amikor együtt lehetünk, számára a mennyországot jelentik. Drága édesanyám, köszönöm neked, hogy felneveltél, utat mutattál, hogy tudok a legjobb ember lenni. Kívánom, hogy légy egészséges és nagyon boldog, még sok-sok évig szeress és támogass engem, ahogy eddig mindig. Szeretlek."