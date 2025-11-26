Zámbó Krisztián nekiment a fiatal zenészeknek: „17 évesen százmilliók a zsebben, és teszik magukat tönkre”

Lukács Miki Versek Vidáman című podcastjének vendége ezúttal Zámbó Jimmy legidősebb fia, Zámbó Krisztián volt, aki édesapja öröksége, és saját karrierje mellett az új, fiatal zenészekről is szót ejtett, bár nem túl hízelgően. Krisztián úgy érzi, egyáltalán nem érti a mai generáció felkapott előadóit.

Zámbó Krisztián saját dalai mellett édesapja slágereit is mindig énekli, ami miatt korábban rengeteget bántották (Fotó: Bors)

Zámbó Krisztián fellépésein saját számai mellett Zámbó Jimmy dalokat is előad, ami miatt korábban rengeteget bántották, de elmondása szerint már elfogadta, sőt, büszke is rá, hogy az „apja nevéből él”.

Sokáig azzal küszködtem, hogy mindenki azt mondta, apám árnyékában, meg apám hátán kapaszkodok fel. De basszus, még szép. És a legnagyobb büszkeséggel vállalom ezt. Az az igazság, hogy bár nyilván megosztó személyiség vagyok, de nagyon sokat dolgoztam azért, hogy elfogadjanak, és rengeteg szeretet is kapok, többet, mint gyűlöletet

– mondta el őszintén.

„Nekem az éneklés amellett, hogy persze pénzkeresetet jelent, hihetetlenül fel is tölt. Olyan szintű szeretetet kapok, ami mindig hálával tölt el, és feléleszt” – jelentette ki.

Zámbó Krisztián barátnője, Zsuzska rengeteget segít a koncertek alatt (Fotó: Tumbász Hédi/Metropol)

Zámbó Krisztián és Zsuzska célja a biztonság

Az énekes azt is elárulta, hogy nem érti azokat a fiatalokat, akik milliókat herdálnak el olyan dolgokra, amik csak tönkreteszik őket. Neki ugyanis az a legfontosabb, hogy kedvesével, Takács Zsuzskával nyugodt életük legyen, hiszen nem sokára babát is szeretnének.

Azt látom a mai világban, hogy kidobnak itt a kis srácok számokat, és nem bántom őket, de én nem értem, mi bajuk van. 17 évesen százmilliók a zsebben, és teszik magukat tönkre, és közben sírnak, hogy jaj, miért vagyunk ilyen gazdagok? De én abszolút előre nézek, és nem érdekel semmi más, az se, ha nem leszek milliomos, mert a nyugalomnál és az egészségnél fontosabb nincs

– jelentette ki.

„Szerencsére jól megélünk a párommal, bár nagyon sokat dolgozunk, de látom a jövőnket, hogy lesz majd saját házunk, és látom, miként fogjuk ezt elérni, hogy ne egy albérletben lakjunk” – tette még hozzá.