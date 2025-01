Zámbó Krisztián rendkívül nosztalgikus fotókat osztott meg közösségi oldalán, amellyel kapcsolatban elárulta, komoly oka volt rá.

Zámbó Krisztián párja, Zsuzska mindenben támogatja az énekest (Fotó: Bánkúti Sándor)

Zámbó Krisztián: „Elfelejtik az emberek, hogy mennyi idő telt el”

Az énekes március elején ünnepli 45. születésnapját, s mint mondja, néha elfogja az az érzés, hogy összegezzen.

A legelső fotón 17 éves vagyok, gyakorlatilag azóta követhetnek engem nyomon a képernyőn. Rengeteg emberrel találkozom személyesen, fellépéseken odajönnek hozzám, és sokan szóvá teszik, hogy meghíztam az évek alatt. Őszinte leszek, nekem ez nem esik jól, annak ellenére, hogy nem rosszindulatból mondják, inkább viccesen, kedvesen. Viszont én nem teszek filtert magamra, mert feleslegesnek érzem. Mindenki öregszik. Én soha nem tennék megjegyzést senkinek, hogy mennyire megöregedett vagy kikerekedett, pedig vannak olyanok, akiken én is meglepődöm néha, de nem jegyzem meg, sosem bántanék meg senkit

– kezdi Krisztián, aki szerint a kor előrehaladtával teljesen természetes dolog, hogy mindenki megváltozik. „Azért tettem ki ezeket a régi képeket, mert nagyon jól látszik rajtuk, hogy mikor milyen életszakaszban voltam épp. Mindig mások voltak a körülmények, én iszonyatosan sok mindent átéltem már, mindezt a nyilvánosság szeme láttára. Volt olyan, hogy 90 kiló voltam kigyúrva, és volt olyan is, hogy vitaminokat kaptam, mert annyira vékony voltam, hogy nem tudtam hízni, és az is nagyon bántott, mert azt láttam, hogy a haverjaim meg mind megtermettebbek. Az Édes Életben 84 kiló voltam például, de azóta is eltelt több mint tíz év, azóta minden műsorban részt vettem már gyakorlatilag. Az emberek mintha elfelejtenék, hogy mindenki változik az évek folyamán, csak mindenki másképp.”

Zámbó Jimmy fia sok mindennel készül idén

Krisztián elmesélte, hogy az elmúlt hat évben egy falat kenyeret sem evett, nemrég azonban igent mondott egy nagy szelet zsíros kenyérre, ami igenis jólesett neki.

Hatással volt rám ez az akció, két-három napig meg is viselte a szervezetemet, de így is megérte, persze azonnal megírták az egyik újságban. Nem kell mindig mindent rosszallóan nézni, és nem kell mindenre rákérdezni. Ugyanilyen téma a gyerekkérdés is, szerintem borzalmasan nagy illetlenség állandóan arról faggatni minket, hogy mikor jön a baba.

Az énekes szeretne megszabadulni a jelenlegi súlyfeleslegétől, és ugyan nekidurálta magát karácsony előtt, de egy ideig mégis úgy döntött, hogy ez parkolópályára kerül. „Elkezdtem edzeni egy személyi edzővel, de nem éreztem jól magam, mert nem volt elég erős az elhatározás. Sokat dolgoztam év végén is, fáradt voltam, és szerettem volna picit lustábbra, pihenősebbre venni az év végét. Körülbelül január végére toltam a dolgot, mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy megszabaduljak a kilóktól, de csakis akkor, amikor ezt eldöntöttem, és csakis magamért, hogy jobban érezzem magam. Máshogy ez nem működik.”