Zámbó Krisztián tele van meglepetésekkel – Erre készül most

Egyáltalán nem pihen az énekes. Zámbó Krisztián Takács Zsuzska mellett teljesen kivirult, sőt, az előadó kitartóan edz, folyamatosan járja az országot, fellép, azonban a legnagyobb aktualitása a nemsokára megjelenő dala, amiben ismét édesapja slágerét dolgozta fel.

Zámbó Krisztián párjának is megmutatja mindig a készülő dalait - Fotó: Tumbász Hédi / Metropol

„Ez már hagyomány nálam, hogy minden évben elkészítem apu egyik dalát a saját feldolgozásomba.

Nagyon szeretem az ő szerzeményeit, az egész életemet végigkísérték, rajtuk nőttem fel, sőt, még a haverokkal is mindig őt hallgattuk és szerencsére ezek a ráncfelvarrott verziók is jól sikerültek a visszajelzésekből és a nézettségből ítélve.

Azt gondolom, hogy sokan énekelnek Jimmy dalokat. Többen jól is csinálják, sőt, megélnek belőle, amivel nincs gond. Azt azonban nem szeretem, amikor valami morbid dolgokat hoz létre és nem tisztelettel dolgozza fel vagy át édesapám dalait. Ezekre ahogy lehet lépéseket is teszünk, hogy ne maradhassanak fent. Sokan egyébként azt gondolják, hogy csak fater dalait éneklem, de fontos elmondanom, hogy rengeteg saját dalom is van. Az első lemezem 2009-ben jelent meg A szerelem angyala címmel és szerencsére nagy siker lett – kezdte lapunknak Zámbó Krisztián.

Zámbó Krisztián 2025-ben sem tétlenkedik

Nem véletlenül mondtuk, hogy beindította a rakétákat Krisztián: jelenleg három dal is kész stádiumban van és csak arra vár, hogy megjelenjen.

„Ebből az egyik egy saját dalom, aminek Pimasz a címe.

A másik kettő pedig édesapám szerzeménye: a Szeretlek nagyon és a Mit akarsz a boldogságtól? című dalai.

Érdekes, mert apu mindegyik dalához valami kedves emlék fűz, de az utóbbit én nem szerettem eredetileg! Azonban a hallgatók annyiszor mondták, hogy úgy döntöttem, feldolgozom. Beleadtunk mindent, hogy modern köntösbe legyen a dal, de mégis megmaradjon az eredeti bája. Ebben nagy segítségemre volt Tóth Ádám, akivel együtt hangszereltük szinte az összes eddigi Zámbó Jimmy feldolgozásomat. Mindig profikkal dolgozom együtt, akik a minőséget képviselik, ami azért fontos, mert nem akarok kalapálós technót vagy paródiát csinálni apu dalaiból. Mindig kikérem a párom, Zsuzsika véleményét illetve azokét is, akik apuval dolgoztak annak idején. Az ő énekhangját gyerekkorom óta hallgatom, sőt, valamennyire a vibrato-s beszédhangjából örököltem is.

Ami különösen nehéz, hogy még ha fel is dolgozok egy dalt lendületesebbre, annak úgy kell sikerülnie, hogy legyen benne belőlem is egy darab, ne pedig kiüvöltsek több oktávot

– avatott be minket az előadó.