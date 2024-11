Zámbó Krisztián nagyon szenved a diéta miatt

Zámbó Krisztián pár nappal ezelőtt egy konditeremből jelentkezett be, a videóban arról beszélt, hogy most újra nekivág a diétának, mert úgy érzi, a szerelme, Zsuzska mellett úgy néz ki, mint a híres és nagydarab színész, Bud Spencer. Az életmódváltásról már akkor azt mondta, nagyon nehéz számára, hogy lemondjon a legfinomabb falatokról, hiszen imád enni, de a jó forma érdekében most mindent meg fog tenni... Azonban a kívánt alakhoz az út rögös, és most ismét szembejött egy újabb csábítás.

Zámbó Krisztián szeretne lefogyni (Fotó: Mediaworks archív)

Zámbó Krisztián és a kísértés

Az énekes úgy gondolja, hogy ha többet mozog mint eddig, illetve emellett kevesebbet is eszik, akkor biztos a sikere, az elköteleződéssel azonban van némi problémája... Ahogy meglát egy finom ételt, legyen az leves, pörkölt, torta, akármi, azonnal éhes lesz. És sajnos nincs annyi önuralma, hogy ellen tudjon állni. Így pedig rendkívül nehéz dolga lesz, főleg annak fényében, hogy 18 kilótól kellene megszabadulnia. Ezt a kitűzött célt ő maga határozta meg.

Zámbó Krisztián újra felvette a harcot a kilókkal (Fotó: Irtó András / V2)

Mennyei manna

Krisztián legfrissebb Instagram-posztja is arról árulkodik, hogy megint olyan környezetbe került, ahol rengeteg finomság várta... A közösségi oldalán közzétett videó tanúsága szerint egy füstölőben jártak, ahol libamájak, kolbászok, oldalasok lógtak. Az egyébként tényleg nagyon gusztusos látvány az énekesre is komoly hatással volt, Krisztián nem győzte dicsérni a gazda portékáját, és azt kérdezi:

És ezt, hogy engedjem el???

Természetesen a diéta nagy önfegyelmet kíván, ilyenkor az ember nem ehet akármit, de azzal a legidősebb Zámbó fiúnak is tisztában kellene lennie, hogy húsokat pont ehetne... a szénhidrát bevitelét kellene alacsonyan tartania. Erre egyébként az egyik kommentelője is felhívta a figyelmet: