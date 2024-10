Zámbó Krisztián bejelentette, vége: „Úgy döntöttem, hogy lezárok, egy korszakot”

Zámbó Krisztián hangját az egész ország nagyon szereti. Zámbó Jimmy fia nagyon hasonlít az édesapjára, és bizony a hangjuk is nagyban hasonlít. Éppen ezért amikor Krisztán rákezd Jimmy nótáira, szem nem marad szárazon, és a rajongók úgy érzik, hogy a király egy kicsit mintha visszatért volna az élők sorába. Amikor pedig Krisztián a Sztárban Sztár All stars műsorában a veszélyzónába Jimmy ruháiba bújt, úgy énekelte el az egyik slágerét, az egész ország egy emberként zokogott a TV2 képernyői előtt. Most azonban nagy elhatározásra jutott.

Zámbó Krisztián fogyni szeretne

Arról nemrégiben a Ripost számolt be, hogy Zámbó Krisztián nagyon nincs megelégedve az alakjával, éppen ezért úgy döntött, hogy életmódot vált, és lead néhány kilót. Nem kicsiny célt tűzött ki maga előtt, ugyanakkor nagyon szeretné, ha hamarosan szemmel látható lenne az eredmény, mert nincs megelégedve jelenlegi formájával. Rögtön azonban az életmódváltás elején elcsábult, és engedett a vágyaknak. Éppen ezért véget ért a nagy egészségeskedés, és ma egy jó bográcsossal koronázta meg a napot.

Ma úgy döntöttem, könnyes szemmel, hogy lezárok, egy korszakot. Azaz egy időre el kell engednem a szénhidrátot! És a cél –15-kg! Még egyenlőre nem tudom, hogyan fogjak hozzá, de nem ez a nap lesz az

– írja.