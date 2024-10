A kiesett versenyzők elárulták, ki nyeri a Sztárban Sztár All Starst

Hétről-hétre elkápráztatták a TV2 nagysikerű műsorának nézőit és zsűrijét a versenyzők. A Sztárban Sztár tizedik, jubileumi évadában is kitettek magukért az előadók és elképesztő átalakításokat láthattunk tőlük, hol megnevettették, hol megríkatták a közönséget. Az biztos, a döntőbe Oláh Gergő, Puskás Peti, Peter Srámek és egyetlen női versenyzőként Gubik Petra jutott.

A Sztárban Sztár All Stars zsűrije is kíváncsi, ki lesz a végső győztes (Fotó: Máté Krisztián )

Ki nyeri a Sztárban Sztár All Star All Satrs évadát?

Megkérdeztük a műsorba 12-es mezőnyébe jutott versenyzőket, szerintük ki nyer a döntőben. A Sztárban Sztár All Stars már kiesett előadói közül a legtöbben Gubik Petrát mondták végső győztesnek.

A legtöbben Gubik Petrát várják végső győztesnek(Fotó: Szabolcs László)

Tolvai Reni

„Két versenyzőt emelnék ki, Gubik Petrát és Peter Srámeket, de mivel Petra már nyert egy évadot, ezért Srámeknek szurkolok a szombati fináléban.”

Zámbó Krisztián

„Nagyon nehéz kiemelni valakit, mert mind a négyen elképesztően tehetségesek, ráadásul évek óta ismerem őket. Ám mivel csak egy lány van a döntőben, én pedig úriember vagyok, így Gubik Petrát mondanám végső győztesnek.”

Sipos Tomi

„Szerintem Gubik Petra, egészen elképesztő tehetség, fantasztikus produkciókat láthattunk tőle. Amíg ki nem esett velem együtt, addig azt gondoltam Szabó Ádám és közte dől majd el, ki nyeri az All All Stars évadot.”

Tóth Gabi

„Gubik Petrát mondom, mert szerintem hétről-hétre folyamatosan nagyon jó produkciókkal lépett színpadra, tényleg én is azt gondolom, hogy nem lett volna olyan, ami kifogott volna rajta. Meg azért is őt mondom, mert egyedüli nőként jutott be a döntőbe és nyerjen nő!”

Oláh Ibolya

„Az elődöntőben kiesett énekesnő a műsor alatt többször is elmondta, hogy Gubik Petrának szurkol, nagyon összebarátkoztak a tavalyi évadban, amit a színésznő meg is nyert, de emellett, nagyon tehetségesnek tartja.”

Szabó Ádám

„Oláh Geri nyer szerintem, és személy szerint neki is drukkolok. Fantasztikus énekes, és ő a legjobb utánzó a műsorban, szerintem minden alakítása tökéletes volt!”

Egyedül Szabó Ádám véli úgy, hogy Oláh Gergő lesz a befutó (Fotó: Szabolcs László)

Pál Dénes

„Peter Srámeket az elejétől kezdve, Puskás Petit pedig már több adás óta akkor is tovább repíti a közönség, ha a zsűri esetleg más véleményen van velük kapcsolatban, és ma este a közönség mondja majd meg, hogy ki az, akit szeretnének győztesként látni. Így az a tippem, hogy kettejük közül kerül ki a győztes.”