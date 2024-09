Sztárban Sztár All Stars: ezért esett ki valójában Zámbó Krisztián

Hiába tett meg mindent a továbbjutásért, hiába próbált meg kecsesnek és bájosnak tűnni Szandiként női ruhában, Zámbó Krisztián búcsúzott a Sztárban Sztár All Stars versenyétől.

Zámbó Krisztián számára véget ért a Sztárban Sztár All Stars (Fotó: Szabolcs László)

Zámbó Jimmy fia 29 pontot zsebelt be a zsűritől, és sajnos a nézők sem tudták megmenteni. Számára és Tolvai Reni számára véget ért az ország házibulija.

Sztárban Sztár All Stars: Zámbó Krisztián megszólalt a kiesése után

A Metropol munkatársa az élő show után csípte el az érthetően csalódott Krisztiánt, aki a következőket mondta:

„Kicsit izzadtan, kicsit koszosan érzem magam. Sajnálom, hogy arra nem figyeltem, hogy leborotváljam a lábam. Az az igazság, hogy valamilyen szinten egyet kell értsek a Claudia véleményével, mert ha valakit hozni kell, és egy vicces sztorinak kell lennie, mint ebben az esetben, abból is a legtöbbet kell kihozni. Én nem szeretek esküdözni, mert vallásos vagyok, de nagyon sokat gyakoroltam erre a szerepre. Őszintén tisztelem Szandit és nagyon szeretem, de nekem nehéz volt hozni ezt a karaktert. Ez meg is látszott az előadáson, ezért is estem ki. Most már csak azon elmélkedem, hogy vajon a kedvesem megkíván-e még így”

– mondta Zámbó Krisztián néhány perccel a kiesése után.

Az énekes vasárnap a Facebookon is szentelt egy bejegyzést a kiesésének.

„A többiekkel szemben az élő adásban már az elején éreztem, hogy labdába sem rúghatok. Nehéz és kaotikus állapotokat éltem meg a hét elején, amikor elkezdtem gyakorolni, de bíztam abban, hogy működni fog, aztán egyre jobban elvesztem és elveszítettem a humorérzékemet, ezzel együtt az önbizalmam...”

– írta őszintén Zámbó Krisztián.