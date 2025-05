Agárdi Szilvi olyat tett, amit sokan látóként is alig mernek: „Jobban csinálod, mint én”

Agárdi Szilvit mindenki a szívébe zárta, amikor a döntőig menetelt a 2012-es The Voice című TV2-es tehetségkutató műsorban. A vak énekesnő azóta A Dal és a Csináljuk a fesztivált! című műsorokban is remekelt. De rajongói nemcsak különleges énekhangjától olvadnak el, hanem attól a vidámságtól és életszeretettől is, ami őt jellemzi. Most egy hétköznapi tevékenységen kapták rajta, a rajongók pedig nem győzték dicsérni.

Agárdi Szilvi olyat tett, amit sokan látóként is alig mernek (Fotó: Facebook)

Újra bókokkal árasztották el Agárdi Szilvit

Agárdi Szilvia koraszülöttsége miatt gyengénlátóként született, majd az állapota néhány évvel ezelőtt drasztikusan leromlott, de örök optimizmusa nem veszett el. Közösségi oldalán rendszeresen mutatja meg rajongóinak azokat a mindennapi tevékenységeket, ami egy látónak nem okoz nehézséget, ám ha becsukná a szemét, igencsak gondban lenne például a ruhája kiválasztásával, a sminkeléssel, sportolással – vagy épp a mozgólépcsőzéssel. Szilvi látássérültként ebben mind remekel, utóbbi, a mozgólépcsőzés fortélyait a legfrissebb videójában mutatta be.

„A mozgólépcsőzésemet szeretném megmutatni, hogy hogyan csinálom. Először is megkeresem ezt a recés részt, és két oldalon a korlátot, kitapogatom a botommal. Lépek, aztán kinyújtom előre a fehér botomat, és amikor elkezd lefele süllyedni a lépcső, tudom, hogy nemsokára léphetek le…” – mutatta be a folyamatot. Bár a látóknak ez nem igényelne ekkora odafigyelést, a kommentelők között sokan elismerték, ők mégis rettegnek a mozgólépcsőtől, és elájultak, amiért Szilvi ilyen magabiztosan közlekedik rajta.

„Lehet, most nagyon sok embernek vicces lesz, de vidéki lány vagyok, tavaly életemben először mozgólépcsőztem, hát ne tudd meg, kb. halálfélelmem volt, soha többet! De te nagyon ügyes vagy!” – méltatta egy kis rajongója.

„Ha mozgólépcsőznöm kell, bepánikolok. Láttam a Végső állomás című horrorfilm mozgólépcsős részét, az is rásegít ebben” – ismerte el egy másik.

„Te jobban csinálod, mint én. Nekem még látva is nehéz rálépni, mert nem szeretem” – árulta el egy újabb kommentelő.

„Ők úgyis mindig elégedetlenek lesznek valamivel”

A kommentszekcióban felmerült az a kérdés is, hogy Szilvi hogyan tudja elolvasni például a videóira érkező hozzászólásokat. Az énekesnő korábban már bemutatta, hogy a telefonján van egy program, ami hangosan felolvassa neki az írott szöveget. S hogy mennyire ad a visszajelzésekre, az is bizonyítja, hogy pár hete drasztikus felvétellel érkezett: a videóban napszemüveget viselt, és elmondta, ez mostantól így is lesz, mert sok kommentet kapott arról, hogy bár a hangja szép, a szeme látványa sokakat zavar. Ami ezután jött, arra ő sem számított…