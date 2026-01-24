Most jött a szörnyű hír: lakástűzben életét vesztette egy idős férfi
A tűz keletkezési okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.
Lakástűzben meghalt egy idős férfi szombaton a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Encsen - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) helyettes szóvivője az MTI-vel.
Dóka Imre tájékoztatása szerint szombat reggel kigyulladt egy lakóház egyik szobája Encsen, a Vágóhíd úton. A tűz átterjedt a konyhára is, az ingatlanban egy televízió és egyéb berendezési tárgyak égtek.
A tűzoltók hamar megfékezték a lángokat, az épületből egy gázpalackot is kivittek. A lakásban egy idős férfi tartózkodott, akinek a gyors beavatkozás ellenére sem lehetett már az életét megmenteni - írta.
A tűz keletkezési okát és körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni
- olvasható a tájékoztatóban.
