Egy ember életét követelte a tatabányai lakástűz

A négyszintes tatabányai társasház legfelső szintjén gyulladt ki egy harminchat négyzetméteres lakás nappalija. A huszonöt négyzetméteres szobában egy ágy és a mellette lévő bútorok égtek - fogalmazott Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

Tatabányán tűz keletkezett egy Komáromi utcai társasházban - közölte Mukics Dániel Fotó: Balogh Zoltán

A tűzhöz négy járművel vonultak a tűzoltók, akik tizenöt embert kísértek ki az épületből az oltás idejére. A tűzoltók oltás közben egy idős férfi holttestét találták a lakásban. Eloltották a tüzet és átszellőztették a lakást, gyors beavatkozásuknak köszönhetően az ott lakók negyed óra múlva hazatérhettek. A tűz keletkezési körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.