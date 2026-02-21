Egy ember életét követelte a tatabányai lakástűz
Pénteken húsz óra körül érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez. Tatabányán tűz keletkezett egy Komáromi utcai társasházban.
A négyszintes tatabányai társasház legfelső szintjén gyulladt ki egy harminchat négyzetméteres lakás nappalija. A huszonöt négyzetméteres szobában egy ágy és a mellette lévő bútorok égtek - fogalmazott Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
A tűzhöz négy járművel vonultak a tűzoltók, akik tizenöt embert kísértek ki az épületből az oltás idejére. A tűzoltók oltás közben egy idős férfi holttestét találták a lakásban. Eloltották a tüzet és átszellőztették a lakást, gyors beavatkozásuknak köszönhetően az ott lakók negyed óra múlva hazatérhettek. A tűz keletkezési körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.
A nagyobb lakástüzek megelőzésének legjobb eszköze a füstérzékelő. A szoba plafonjára szerelt füstérzékelő a tűz keletkezésekor azonnal hangos sípszóval figyelmeztet a veszélyre, amikor még van idő cselekedni, eloltani a tüzet, vagy kimenekülni és hívni a tűzoltókat - írják közleményükben.
