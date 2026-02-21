RETRO RÁDIÓ

Egy ember életét követelte a tatabányai lakástűz

Pénteken húsz óra körül érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez. Tatabányán tűz keletkezett egy Komáromi utcai társasházban.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.21. 08:36
tatabánya Mukics Dániel lakástűz

A négyszintes tatabányai társasház legfelső szintjén gyulladt ki egy harminchat négyzetméteres lakás nappalija. A huszonöt négyzetméteres szobában egy ágy és a mellette lévő bútorok égtek - fogalmazott Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

Tatabányán tűz keletkezett egy Komáromi utcai társasházban - közölte Mukics Dániel
Tatabányán tűz keletkezett egy Komáromi utcai társasházban - közölte Mukics Dániel Fotó: Balogh Zoltán

A tűzhöz négy járművel vonultak a tűzoltók, akik tizenöt embert kísértek ki az épületből az oltás idejére. A tűzoltók oltás közben egy idős férfi holttestét találták a lakásban. Eloltották a tüzet és átszellőztették a lakást, gyors beavatkozásuknak köszönhetően az ott lakók negyed óra múlva hazatérhettek. A tűz keletkezési körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.

A nagyobb lakástüzek megelőzésének legjobb eszköze a füstérzékelő. A szoba plafonjára szerelt füstérzékelő a tűz keletkezésekor azonnal hangos sípszóval figyelmeztet a veszélyre, amikor még van idő cselekedni, eloltani a tüzet, vagy kimenekülni és hívni a tűzoltókat - írják közleményükben.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu