Nem foglalkoztak a nő tüneteivel az orvosok – már a házból sem tudott kimenni daganata miatt

Gemma Doherty legalább nyolcszor járt háziorvosánál és a sürgősségin aggasztó tünetei miatt. Azonban újra és újra közölték vele, hogy teljesen egészséges, sőt túl fiatal a rákhoz, annak ellenére, hogy daganata miatt már a házat sem tudta elhagyni.

Hónapokba telt, mire az orvosok felfedezték a daganatot (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Tünetei ellenére nem fedezték fel a daganatot az orvosok

A 39 éves anya állítása szerint az orvosok a stresszre és hormonokra fogták tüneteit, végül méhnyakán mandarin méretű daganatot találtak. Állapota mostanra már műthetetlen, ami azt jelenti, hogy kemoterápiát és sugárterápiát kell alkalmazniuk a méretének csökkentésére.

Gemma már otthonát sem tudja elhagyni, és kénytelen volt feladni eladói munkáját. Segítségre van szüksége a mindennapi munkákban is, és nem tud egyedül főzni vagy takarítani.

Egyszerűen frusztráló, hogy elmész egy háziorvoshoz, és bízol benne, de nem vesznek komolyan.

– mondta dühösen a nő.

Gemma elárulta, hogy a kenetvizsgálatai évek óta tiszták voltak, és a legutóbbi 2024 áprilisában volt. Ötévenként járt a vizsgálatra, de semmi rendelleneset nem észleltek.

A ráktípus, amit diagnosztizáltak nálam, egy HPV-rák, aminek a kenetvizsgálaton is látszania kellett volna. A kenetvizsgálatok csak a HPV-t vizsgálják, a rákot nem. Fogalmam sem volt, hogy ez így van. Hány nő sétálgat most rákkal, miután közölték velük, hogy a kenetvizsgálatuk eredménye tiszta?

Történetével most mások figyelmét próbálja felhívni a nő arra, hogy a korai beavatkozás életeket menthet, így nem szabad figyelmen kívül hagyni a tüneteket.

Gemma tünetei miatt tavaly szeptemberben kezdett el járni a háziorvosához. Erős vérzés gyötörte, ami eláztatta a kanapéját és a ruháit, így nem tudta elhagyni otthonát. Azonban a helyi oakwoodi és chellastoni Lister House sebészet orvosai úgy vélték, hogy mindezt a hormonok és a stressz okozza.

Nagyon erős vérzésem volt, ami nem volt menstruáció, és nem is volt megszokott számomra. Alvadt volt, és rossz volt. Hol volt, hol nem. Naponta volt, kiszámíthatatlan

- emlékezett vissza a nő.

Gemma elmondása szerint tavaly október és november között négy vizsgálaton vett részt az oakwoodi Lister House sebészeten, de az orvosok azt mondták, nincs ok az aggodalomra.

Továbbra is visszajártam, mert tudtam, hogy valami nincs rendben. Azt mondták, hogy a méhnyakam normális, nincsenek rendellenességek. Aztán erősebb fájdalmaim lettek és fáradt voltam.

Gemmát beutalták a nőgyógyászatra, de 20 hetet kellett várni. A folyamatos vérzés és az egyre súlyosbodó fájdalom miatt Gemma november 26-án úgy döntött, hogy a helyi kórház nőgyógyászati ​​osztályán vár, és ráveszi a személyzetet, hogy végezzenek el egy alapos kivizsgálást.

Öt órát ültem ott, és végül beengedtek. Az orvos megnézte, és azonnal talált egy elváltozást.

Két nappal később a csapat sürgős biopsziát, majd sürgős MRI-vizsgálatot rendelt el. Az orvosok egy mandarin méretű daganatot találtak, amelyről kiderült, hogy első stádiumú B3 méhnyakrák.