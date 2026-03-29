Valami nem stimmel A Nagy Duettben – elmarad a döntő!
Most jelentették be a részleteket. Nem fognak megküzdeni a végső győzelemért A Nagy Duett döntősei.
„A kedves döntősök pihenhetnek egy picit, mert jövő héten még nem fognak megküzdeni a végső győzelemért, hanem szépen válogathatnak dalokat. Viszont minden eddig kiesett páros jövő héten visszaérkezik hozzánk!” – jelentette be a hihetetlen hírt Tilla A Nagy Duett hetedik élő adásában.
A visszatérő sztárpárosok azért szálnak harcba, hogy negyedik párosként újra felvegyék a kesztyűt a TV2 siker műsorában.
Folytatódik A Nagy Duett
Izgalmakban nincs hiány, sőt, tovább fokozódik a hangulat, ahogy az a hetedik élő adásban is történt, ahol ezúttal a kiesők Curtis és párja Barnai Judie voltak.
