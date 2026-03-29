Óriási bejelentés A Nagy Duett színpadán!
Mutatjuk a részleteket!
Izgalmakban ezúttal sincs hiány A Nagy Duett hetedik élő adásában óriási bejelentést tettek a műsorvezetők.
Liptai Claudia és Tilla bejelentette: Magyarországon először a TV2-re érkezik a Destination X című kaland-reality, amelyben sztárok indulnak el egy izgalmas európai utazásra, aminek célállomásáról fogalmuk sincs. A feladatuk, hogy feladványok megoldásával derítsék ki, hol is vannak pontosan. A győztes pedig 20 millió forinttal térhet haza.
