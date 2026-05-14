Vastag Csaba meglepő őszinteséggel vallott magáról – erre nem számítanál
Őszintén beszélt a siker áráról, a kritikákról és a közösségi média veszélyeiről a népszerű énekes a Ridikül című műsorban. Vastag Csaba, akit legutóbb szerelmével, Domján Evelinnel láthattak a nézők A Nagy Duettben, elárulta, ma már teljesen másképp viszonyul a negatív véleményekhez, mint karrierje elején.
Vastag Csaba több mint egy évtizede meghatározó alakja a hazai könnyűzenei életnek. Az X-Faktor egykori győztese az elmúlt években számos televíziós produkcióban szerepelt, koncertjei továbbra is népszerűek, legutóbb pedig szerelmével, Domján Evelinnel láthatta őt a közönség A Nagy Duett színpadán, ahol a páros hatalmas sikert aratott. Az énekes most a Ridikül vendégeként beszélt arról, mit jelent számára valójában a siker, hogyan változott meg az évek alatt a gondolkodása, és miért tartja veszélyesnek azt a világot, ahol az emberek egyre inkább a közösségi médiából próbálnak önbizalmat meríteni.
Vastag Csaba nem a pénzben méri a sikert
A műsorban szóba került az is, sikeres embernek tartja-e saját magát. Vastag Csaba szerint azonban a siker sokkal összetettebb kérdés annál, mint hogy mennyi pénzt keres valaki, vagy mennyi tapsot kap.
Első körben embernek érzem magam, minden nyűgével és hibájával együtt. Egy dinamikusan dolgozó személy vagyok, és a sikereket igyekszem jól kezelni. Jó kérdés, hogy a pénz elismerés-e, vagy akár a taps, vagy, hogy amit magadnak kitűztél, azt véghez tudtad vinni. Én mindig azt szoktam sikerként definiálni, hogy hozzávetőlegesen, amit elterveztem, azt meg tudtam lépni
– vallotta be őszintén a Ridikül című műsorban.
Az énekes szerint ma már nagyon eltorzult az emberek viszonya a sikerhez és az elismeréshez, különösen a közösségi média miatt.
A mai világban mindenki valamiféle külső simogatásra vágyik, lájkokat gyűjt és szerintem kicsit eltorzult ez a dolog. Olvastam egy kutatást, hogy a fiatal lányok körében milyen károkat tud okozni, hogy a social médiában keresik a visszaigazolást
– mondta.
Az X-Faktor idején még nem volt felkészülve erre
Vastag Csaba arról is beszélt, hogy karrierje elején sokkal nehezebben kezelte a kritikákat és az internet világát, mint most. Az X-Faktor után hirtelen országosan ismert lett, amire lelkileg egyáltalán nem volt könnyű felkészülni.
Én szeretem a kritikákat, várom is mindig. Van egy mondás, hogy attól fogadj el kritikát, akitől tanácsot is kérnél. Ennek ellenére én mindig el szoktam olvasni az összeset, és nagyon jól le lehet szűrni dolgokat belőle. Amikor 2011-ben az X-Faktor című műsorban szerepeltem, akkor még kifejezetten mondták, hogy ne olvassunk kommenteket, mert nem voltunk rá felkészülve. Ebben teljesen igazuk volt, mert a gyermeki lelkünk nem volt még készen
– árulta el.
Az énekes szerint az évek során azonban megtanulta helyén kezelni a negatív véleményeket.
Ma már a rosszindulatból is tanul
Vastag Csaba ma már kifejezetten figyeli a visszajelzéseket, mert szerinte azokból rengeteget lehet fejlődni.
Most már nagyon jókat szoktam mosolyogni a kommenteket, de valamit meg is fogadok. Ha visszatérő üzenetek vannak, akkor azt gondolom, hogy abból érdemes táplálkozni. Ha valamit sokan mondanak és felhívják rá a figyelmet, az egy fontos dolog. Én nagyon sokat köszönhetek azoknak, akik kritizáltak, vagy rosszat akartak , mert ezekből nagyon jól lehet előre menni
– mondta őszintén Vastag Csaba énekes.
Az énekes szerint ma már sokkal nyugodtabban szemléli a világot és saját magát is, mint fiatalabb korában, de továbbra is fontos számára az önazonosság és az, hogy ember tudjon maradni a siker mellett is.
