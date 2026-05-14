Vastag Csaba meglepő őszinteséggel vallott magáról – erre nem számítanál

Vastag Csaba több mint egy évtizede meghatározó alakja a hazai könnyűzenei életnek. Az X-Faktor egykori győztese az elmúlt években számos televíziós produkcióban szerepelt, koncertjei továbbra is népszerűek, legutóbb pedig szerelmével, Domján Evelinnel láthatta őt a közönség A Nagy Duett színpadán, ahol a páros hatalmas sikert aratott. Az énekes most a Ridikül vendégeként beszélt arról, mit jelent számára valójában a siker, hogyan változott meg az évek alatt a gondolkodása, és miért tartja veszélyesnek azt a világot, ahol az emberek egyre inkább a közösségi médiából próbálnak önbizalmat meríteni.

Vastag Csaba imádja a kritikákat olvasni, igyekszik belőle a lehető legtöbbet tanulni (Fotó: YouTube / Ridikül)

Vastag Csaba nem a pénzben méri a sikert

A műsorban szóba került az is, sikeres embernek tartja-e saját magát. Vastag Csaba szerint azonban a siker sokkal összetettebb kérdés annál, mint hogy mennyi pénzt keres valaki, vagy mennyi tapsot kap.

Első körben embernek érzem magam, minden nyűgével és hibájával együtt. Egy dinamikusan dolgozó személy vagyok, és a sikereket igyekszem jól kezelni. Jó kérdés, hogy a pénz elismerés-e, vagy akár a taps, vagy, hogy amit magadnak kitűztél, azt véghez tudtad vinni. Én mindig azt szoktam sikerként definiálni, hogy hozzávetőlegesen, amit elterveztem, azt meg tudtam lépni

– vallotta be őszintén a Ridikül című műsorban.

Domján Evelin és Vastag Csaba hatalmas sikereket értek el A Nagy Duett legutóbbi évadában, egymást támogatták a nehéz pillanatokban (Fotó: Máté Krisztián)

Az énekes szerint ma már nagyon eltorzult az emberek viszonya a sikerhez és az elismeréshez, különösen a közösségi média miatt.

A mai világban mindenki valamiféle külső simogatásra vágyik, lájkokat gyűjt és szerintem kicsit eltorzult ez a dolog. Olvastam egy kutatást, hogy a fiatal lányok körében milyen károkat tud okozni, hogy a social médiában keresik a visszaigazolást

– mondta.

Az X-Faktor idején még nem volt felkészülve erre

Vastag Csaba arról is beszélt, hogy karrierje elején sokkal nehezebben kezelte a kritikákat és az internet világát, mint most. Az X-Faktor után hirtelen országosan ismert lett, amire lelkileg egyáltalán nem volt könnyű felkészülni.

Én szeretem a kritikákat, várom is mindig. Van egy mondás, hogy attól fogadj el kritikát, akitől tanácsot is kérnél. Ennek ellenére én mindig el szoktam olvasni az összeset, és nagyon jól le lehet szűrni dolgokat belőle. Amikor 2011-ben az X-Faktor című műsorban szerepeltem, akkor még kifejezetten mondták, hogy ne olvassunk kommenteket, mert nem voltunk rá felkészülve. Ebben teljesen igazuk volt, mert a gyermeki lelkünk nem volt még készen

– árulta el.