A végtelenbe és tovább: teljesen elámult a zsűri Domján Evelin és Vastag Csaba produkcióján

Frenetikus produkcióval léptek színpadra!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.11. 21:36
Módosítva: 2026.04.11. 21:54
vastag csaba Domján Evelin A Nagy Duett A Nagy Duett 2026 produkció

Mindenki álla leesett Vastag Csaba és felesége, Domján Evelin első produkcióján A Nagy Duett döntőjében. A házaspár Demjén Ferenc ikonikus slágerét adta elő, a Hogyan tudnék élni nélküledet, melynek során Evelint a ráadásul a magasba is emelték, a végén pedig néhány könnycsepp is elhullott.

Vastag Csabáék elérték, hogy mindenki álla a padlót súrolja! / Fotó:  Tumbász Hédi

A házaspárnak a közönség mellett a zsűrit is sikerült megérintenie ezzel az egyszerre megható és emlékezetes produkcióval. Kasza Tibor a kémiát, valamint Evelin énekét is dicsérte. Stohl András arra mutatott rá, ez a mostani fellépés remekül összefoglalta az egész részvételüket a műsorban. Lékai-Kiss Ramóna, aki egyébként is nagy rajongója a dalnak, úgy vélte, Vastag Csabáék a szerelmükkel most egészen új szintre emelték.

Én csak azt kívánom nektek: a végtelenbe és tovább így, együtt, amíg világ a világ!

- zárta a mondandóját.

 

